傳奇設計師宮下貴裕重返傳奇品牌Number (N)ine

我塵封已久的時裝回憶突然回來襲擊我。宮下貴裕(Takahiro Miyashita)回歸擔任 Number (N)ine的創意總監，並發布了全新的T恤膠囊系列。想當年明知東京的士好貴，都要專程搭一轉去Number (N)ine旗艦店朝聖，因為店舖位置偏僻，就算有當地的士導航都差啲搵唔到，諗番起當年對時裝嘅熱情，真係俱往矣。

系列名為「Back, I Missed You」，重現品牌標誌性的搖滾和龐克風格，重新詮釋 Number (N)ine在1997年至2009年間的形象。