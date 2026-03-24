傳奇設計師宮下貴裕重返傳奇品牌Number (N)ine

我塵封已久的時裝回憶突然回來襲擊我。宮下貴裕(Takahiro Miyashita)回歸擔任 Number (N)ine的創意總監，並發布了全新的T恤膠囊系列。想當年明知東京的士好貴，都要專程搭一轉去Number (N)ine旗艦店朝聖，因為店舖位置偏僻，就算有當地的士導航都差啲搵唔到，諗番起當年對時裝嘅熱情，真係俱往矣。
系列名為「Back, I Missed You」，重現品牌標誌性的搖滾和龐克風格，重新詮釋 Number (N)ine在1997年至2009年間的形象。
打響頭炮系列包含3款主要圖案設計，要召喚搖滾不死精神一定走不出呢兩位靈魂人物，其一Joy Division樂團主唱Ian Curtis的「Ian」T恤，其二是龐克詩人Patti Smith頭像的「Patti」T恤，以及最能表示重返姿態印有「Back, I Missed You」字樣的T恤，直接傳達今次回歸概念。講真搬出龐克祖師爺同奶奶都幾老調重彈，好聽一點叫堅持風格，衰啲講句就係食老本。色彩欠奉，仍以黑白單色調為主，貫徹品牌暗黑低調風格，但與Number (N)ine以往的修身輪廓不同，本系列採用現代寬鬆版型，容易carry好多。3款T恤一出已售罄，可見品牌死忠粉絲不少。
在創立Number (N)ine至停業的12年間，宮下貴裕將Number(N)ine打造成日本時裝界的顛覆勢力，吸引大批狂熱擁躉。品牌以情感濃烈、以音樂為靈感的系列聞名，巧妙融合龐克、油漬搖滾與精緻剪裁。離開的理由是眼見自己有份創立的品牌越趨商業化，之後他再創立個人品牌TAKAHIRO MIYASHITA TheSoloist，探索更獨立的創作路向，然而去年7月，他無預警地再次出走自己創立的品牌，今次重返Number (N)ine，傳奇人物與傳奇品牌再次相遇，叫人悉目以待。