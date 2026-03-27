乘風破浪 創科領航：從2026-27財政預算案看「北部都會區」與「AI+」的璀璨未來

隨著香港特區政府公佈2026-27年度財政預算案，我們看到了一份充滿前瞻性、決心與魄力的發展藍圖。在這份預算案中，最令我感到振奮且充滿期盼的，莫過於政府對「北部都會區」建設的持續深化，以及全面推動「AI+」發展的宏大願景。這不僅是香港經濟轉型的雙引擎，更是我們為下一代打造宜居、宜業、宜遊智慧城市的關鍵基石。

北部都會區：驅動香港未來發展的強大引擎

作為地區工作者，我時常聽到市民對改善居住環境、增加優質就業機會的訴求。預算案中對北部都會區的資源傾斜與實質規劃，無疑為全港市民打了一劑強心針。

北部都會區不僅僅是一個提供土地和房屋的發展項目，它更是香港融入國家發展大局、對接粵港澳大灣區的重要戰略節點。預算案中明確指出，將加速北區的基建配套與創科用地的平整。這意味著，未來的北區將不再只是「新市鎮」，而是集創新科技、高端製造、優質生活於一身的「新中樞」。

我們樂見政府在預算案中投入實質資金，推動交通網絡的完善，這不僅縮短了新界北與港島、九龍的通勤時間，更打通了深港兩地的創科血脈。當資金、人才、技術在北部都會區自由匯聚，我們有絕對的理由相信，這裡將誕生下一個推動香港經濟起飛的奇蹟。

「 AI+ 」發展：賦能千行百業的智慧變革

如果說北部都會區是香港未來的「硬實力」版圖，那麼「AI+」戰略無疑是提升我們「軟實力」的核心密碼。2026-27年度預算案中，政府深刻洞察了全球人工智能發展的洪流，提出全方位擁抱「AI+」，這展現了特區政府管治團隊的敏銳與擔當。

「AI+」的重點在於「+」，也就是將人工智能技術與香港的傳統優勢產業及市民日常生活深度融合。在預算案的推動下，我們將看到「AI+金融」提升防騙與風控能力；「AI+醫療」大幅縮短公立醫院的輪候時間並提升診斷精準度；「AI+交通」讓地區的塞車問題得到智能調度與緩解。

更重要的是，政府預留了專項撥款支援中小企進行AI數字化轉型，並加強青年人的AI技能培訓。這是一項「授人以漁」的德政，讓每一個香港企業和年輕人，都能在這波科技浪潮中找到自己的舞台，不被時代拋下。

協同效應 共築美好香港

「北部都會區」提供了廣闊的物理空間與產業土壤，而「AI+」則提供了最強大的數字生產力。兩者的結合，正是香港未來保持國際競爭力的最佳方程式。

預算案不僅是數字的堆砌，更是對香港未來的莊嚴承諾。作為區議員，我對這份充滿正能量與前瞻視野的預算案表示全力支持。

香港是一塊福地，只要我們團結一致，把握「北部都會區」與「AI+」帶來的百年機遇，乘風破浪，香港的明天必定更加璀璨奪目！讓我們攜手並肩，共同見證並參與這場偉大的時代變革。