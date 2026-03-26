千人笙聲 創下世界紀錄

上週日，於啟德體育園迎來了一場別開生面的文體旅盛事——由香港中樂團主辦的「國際笙簧節2026」首個大型活動「笙生不息—千簧和鳴」笙簧馬拉松暨黃昏戶外音樂會。1,230名來自海內外的笙簧樂手齊集一堂，世界首演本地作曲家伍卓賢的新作《千簧和鳴》，成功刷新健力士世界紀錄「最大規模的簧鳴樂器合奏」，為香港再添一項世界級榮譽。早前，啟德體育園入選了美國《時代雜誌》2026年「全球百大最佳勝地」，今次能在此創下世界紀錄實在饒有意義。

這場活動最動人之處，在於參與者的多元與共融。參加者年齡橫跨4歲至87歲，20歲以下佔超過一半，展現中樂薪火相傳的活力。其中87歲的參加者學笙僅兩個多月便勇敢上場，10歲的參加者更為此特意學習笙，直言「笙很特別，是中國文化」。從長者到孩童，從在囚人士到海外藝團，音樂打破了年齡與界限的藩籬。

活動分為兩部分：白天的馬拉松環節，參加者分成八組，以笙、蘆笙、口琴、風笛等多種中西簧片樂器，穿梭啟德主場館外圍，演繹多首中西曲目；黃昏時分，戶外音樂會在樂團藝術總監閻惠昌指揮下，奏響《彩雲追月》、《電視主題曲組曲》等經典，壓軸的千人合奏《千簧和鳴》將氣氛推向高潮，成功締造世界紀錄。