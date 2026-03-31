在資訊洪流下，如何守護你的理財判斷力？

近年打開Instagram、小紅書及各類財經平台，保險與理財內容迅速增加。資訊表面更透明，但表達方式、比較框架及數據呈現亦更複雜。

作為一個資深保險從業者，我並不抗拒資訊普及；真正需要關注的是，當資訊不完整或理解出現偏差時，決策風險往往被放大。以下幾個常見角度，值得在接收資訊時多加留意。

一、產品性質與設計目的：市場上不時將儲蓄產品與具保障功能的方案直接比較回報。然而，涉及人壽保障的產品，部分資金需用於風險成本安排，其設計本質已與純資產累積不同。若只以回報作單一指標，未必能反映整體價值。