在資訊洪流下，如何守護你的理財判斷力？

近年打開Instagram、小紅書及各類財經平台，保險與理財內容迅速增加。資訊表面更透明，但表達方式、比較框架及數據呈現亦更複雜。
作為一個資深保險從業者，我並不抗拒資訊普及；真正需要關注的是，當資訊不完整或理解出現偏差時，決策風險往往被放大。以下幾個常見角度，值得在接收資訊時多加留意。
一、產品性質與設計目的：市場上不時將儲蓄產品與具保障功能的方案直接比較回報。然而，涉及人壽保障的產品，部分資金需用於風險成本安排，其設計本質已與純資產累積不同。若只以回報作單一指標，未必能反映整體價值。
二、保證與非保證的理解：香港相關產品普遍同時包含「保證」與「非保證」部分。部分分析側重預期表現，但從規劃角度而言，兩者比例及變化空間同樣關鍵，因應不同經濟環境，實際結果或存在差異。
三、數據呈現的選取方式：不同供款期、回本時間或年齡設定，均會影響結果呈現。短期與長期表現未必一致，而不同人生階段，對產品的需求亦會改變。從整體周期觀察，往往更具參考價值。
四、流動性與條款安排：回報以外，流動性同樣重要。包括現金價值累積速度、提取條件及不同時間點的資金調動彈性。對於在5至10年內可能有資金需要的人士，相關安排將直接影響規劃可行性。
在資訊愈來愈豐富的時代，判斷力本身成為最重要的資產。專業的價值，不止於提供數據，而在於協助理解選擇背後的條件與影響。