在熙熙攘攘的香港職場，我們習慣將情緒摺疊得整整齊齊，收進西裝內袋。但對Jackson來說，那個內袋早已超載。 今期故事背景：當辦公室變成情緒戰場，一位主管的憤怒自救之路……

高處不息怒

【高處不息怒】 Jackson是位四十出頭的中層主管，在廣告公司帶領八人團隊。他曾在一年內帶領團隊奪下兩個大客戶，被視為高潛力人才。但最近半年，他卻像變了另一個人：開會時突然拍桌大罵、對遲到幾分鐘的下屬冷言冷語、甚至曾在茶水間怒擲文件夾，嚇得實習生當場落淚。

【怒火燎原：從遲到早退到失控爆發】 事情的導火線，是團隊接連出現遲到早退的現象。兩位資深員工開始習慣性遲到十五分鐘、未到六點便收拾離開；其他成員看在眼裡，士氣逐漸鬆散，準時的同事也開始「跟風」。Jackson最初試過發電郵提醒、在例會暗示，但情況沒有改善。他開始失眠，凌晨三點醒來便反覆想着「為何他們不尊重我？」日間回到公司，看見空著的座位，一股無名火便直衝腦門。 直到那次季度會議，一位下屬遲到二十分鐘，Jackson當眾怒吼：「你當這裡是街市？」全場鴉雀無聲。事後，人力資源部約見他，委婉地轉達了同事的投訴，並建議他尋求輔導。

【鏡子與診斷：當憤怒成為一種病症】 Jackson起初極度抗拒：「我哪有問題？是他們不守規矩！」但他後來回想，那段日子自己確實無法控制怒火，甚至出現心悸、手震、無法專注的症狀。他悄悄上網搜尋【註2】，發現自己的狀態極符合「間歇性暴怒障礙症」(Intermittent Explosive Disorder, IED)。反覆出現的、失控的憤怒爆發；以及「適應障礙症伴隨憤怒」(Adjustment Disorder)：因長期無法適應工作環境的壓力，情緒崩潰。這些冷冰冰的醫學名詞，像一記當頭棒喝。 輔導員【註1】沒有急着給他建議，反而先讓他完整地傾訴了整整一小時。然後，輔導員問了一個他從未想過的問題：「你的團隊規範，清晰嗎？你執行得一致嗎？」

Jackson愣住了。他回想起來，他從未明確訂立過遲到的界線：偶爾口頭提醒、偶爾視若無睹、偶爾大發雷霆。他對待不同員工也有差異：對能幹的資深員工較寬容，對新人卻特別嚴苛。原來，混亂的源頭，正是他自己。

【行為規範與平靜堅定：輔導中的三堂課】 輔導員引導他進行「行為規範設定」(Code of Conduct)與「一致性執行」(Consistent Execution)的練習。首先，他與團隊共同訂立清晰的出勤規範：遲到超過十五分鐘需事先通知，每月累計三次將啟動溝通機制。更重要的是，他學習以「平靜而堅定的態度」(Calm and Firm)溝通，將焦點從「我覺得不被尊重」的個人情緒，轉向「團隊需要穩定運作」的共同目標。

起初並不順利。第一次執行時，一位慣性遲到的下屬照舊姍姍來遲，Jackson按捺住怒火，走過去平靜地說：「我留意到你最近遲到的次數較多，這影響了團隊早上開會的進度。我們之前定下的規範，你記得嗎？如果有困難，我們可以一起解決。」對方愣了一愣，竟老實地說出自己早上要接送孩子，請求彈性上班時間。Jackson這才發現，原來他一直用憤怒掩蓋了對話的可能性。

【從混亂到秩序：三個月後的轉變】 三個月後，團隊的氣氛起了微妙變化。遲到問題大幅減少，即使偶有情況，雙方也能平和地協商。Jackson不再半夜驚醒，同事之間的對話也不再帶着刺。他笑說自己「少了很多戲劇場面」，而團隊的績效竟悄悄回升了。

回望這段路，Jackson感慨：「我一直以為是下屬惹怒我，後來才明白，是我從未給他們清晰的界線，卻期望他們讀懂我的情緒。」

【轉發這篇文章，成為朋友的出口】 如果你身邊也有朋友像Jackson 一樣：原本盡責，卻逐漸被憤怒吞噬，請你將這篇文章轉發給他。 有時候，我們需要的不是更大的忍耐力，而是一套清晰的規範、一份一致的執行，和一句平靜的：「我們一起解決。」 輔導不是軟弱，而是「把混亂理順」的勇氣。在這座節奏急促的城市，願我們都能為自己、為團隊，找回那份平靜而堅定的力量。