日本戶外品牌帶來的驚喜

很多年前到日本，在Montbell買了一支非常輕的行山杖，陪伴我多年走不少山路，當時完全沒有留意這個原來是日本人創立的品牌。今次再訪，就特意為了購買最輕量的戶外裝備，用作長途健行之用。

這個品牌的創立人辰野勇先生，本身也是登山專家，當初成立這間公司，目的就是要研發既輕量且功能性強的戶外服裝及用品，我比較過幾個品牌，它的出品真的很輕量，防風防雨的外套，摺叠起來體積相當細，無論是戶外活動或者帶去旅行，都相當輕便，但價錢並不便宜。