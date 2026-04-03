日本戶外品牌帶來的驚喜

很多年前到日本，在Montbell買了一支非常輕的行山杖，陪伴我多年走不少山路，當時完全沒有留意這個原來是日本人創立的品牌。今次再訪，就特意為了購買最輕量的戶外裝備，用作長途健行之用。
這個品牌的創立人辰野勇先生，本身也是登山專家，當初成立這間公司，目的就是要研發既輕量且功能性強的戶外服裝及用品，我比較過幾個品牌，它的出品真的很輕量，防風防雨的外套，摺叠起來體積相當細，無論是戶外活動或者帶去旅行，都相當輕便，但價錢並不便宜。
近年認識另一日本品牌 Workman，八十年代起家，當年專門做平價且防水保暖又耐磨的工作服，如今逐步拓展至多元化的戶外服裝市場，一件防水防風的外套，不到二百港元，雖則沒有Montbell那麼超級輕量，但也是夠薄夠輕，足以應付一般戶外活動，價錢相當親民，基本上一百至三百港元可以買到很多功能性強的衣服。
它有很多副線，包括Workman Plus、Workman Colour、Workman Girl，顧名意思，各自針對不同風格與需求。除了專業的工作服及戶外運動服，還有休閒服及周邊用品，在寬敞的店舖，真的可以逛上半天慢慢尋寶。
為了降低成本，商舖都是在較偏遠的地區，自駕遊比較方便。這次在大阪的店舖剛好從大阪站坐半小時巴士就能抵達，踏進店內又一次失控。
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