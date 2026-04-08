如何計算人壽保險保額？

在人壽保險規劃中，筆者最常被問到的問題是：「我應該買多少保額？」其實答案並非固定不變，而是取決於個人的家庭責任與財務目標。

先分享一個實用的計算方法「需求分析法」，主要考慮以下幾項重點：

1)家庭開支替代：若您是家庭經濟支柱，應確保家人未來10至20年的基本生活開支有保障。假設每年家庭開支35萬港元，涵蓋10年，保額便需要約350萬港元。

2)未償還債務：包括樓宇按揭、汽車貸款或私人貸款。假設擁有一層估值570萬港元的物業，尚欠400萬港元按揭，此400萬便應計入保額，這能避免心愛的家人因無力供款而失去居所。