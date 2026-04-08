如何計算人壽保險保額？

在人壽保險規劃中，筆者最常被問到的問題是：「我應該買多少保額？」其實答案並非固定不變，而是取決於個人的家庭責任與財務目標。
先分享一個實用的計算方法「需求分析法」，主要考慮以下幾項重點：
1)家庭開支替代：若您是家庭經濟支柱，應確保家人未來10至20年的基本生活開支有保障。假設每年家庭開支35萬港元，涵蓋10年，保額便需要約350萬港元。
2)未償還債務：包括樓宇按揭、汽車貸款或私人貸款。假設擁有一層估值570萬港元的物業，尚欠400萬港元按揭，此400萬便應計入保額，這能避免心愛的家人因無力供款而失去居所。
3)子女教育基金：估算由現在到子女大學畢業所需的支出，然後將這支出納入保額。
4)處理身後事的費用：多數客戶不希望家人為自己的身後殮葬費用而煩惱，因此也應列入計算。
將以上四項相加，再減去現有的流動資產，便可得出大概的保額缺口。
另一個簡便方法是「年收入倍數法」，一般建議保額設定為年收入的5至10倍。當不幸事件發生，保險理賠如同一次性地發放5年至10年年薪予家人，協助他們度過適應期。以年收入80萬港元為例，可考慮400萬至800萬港元的保障。
請記住，人壽保險並非為自己而買，而是為您所愛的人而規劃。筆者提醒大家保額毋須一步到位，應隨人生階段(如結婚、置業、子女出生)定期檢討。建議諮詢專業財務策劃顧問，以量身訂造最合適的方案。