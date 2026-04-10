從「講嘢買樓」到「代理落單」：AI三年進化小結

《復仇者聯盟2》入面，Iron Man坐喺Hulkbuster裏面一句：「Jarvis，買咗佢。」——AI就可以幫佢買一棟起緊嘅大樓。嗰陣我第一次睇到，覺得最科幻嘅唔係機械裝甲，而係「一句說話就完成交易」呢種介面。 如果今日我唔係問Jarvis，而係問一個AI代理：「OpenClaw，幫我買入0700騰訊5手；如果今日跌穿某個價位就分兩次加注；同時設個止蝕。」 佢可唔可以真係落單？ 三年前寫專欄第一篇時，我會答：未必——AI可以幫你寫到一份好完整嘅script，但執行仍然要靠你自己。三年後，我唔敢再答得咁肯定。

富途最近宣布推出專為AI Agent而設嘅Skills，文章寫得好直接：「Now, all you have to do is submit our investment idea, and the system will automatically execute your buy-and-sell strategies—no manual monitoring or intervention required.」 呢句其實就係把Jarvis嗰幕，拉返落地：由「你講一句」到「系統幫你執行買賣策略」，中間唔再要求你先做程序員。 2023年嘅ChatGPT，坦白講更似一位超強「顧問」。你問佢點樣做資產交易、點樣設計流程，佢可以寫到一份好完整嘅script：Python點call API、邊度要驗證、風控點做、邏輯點拆解。佢嘅強，係把一件複雜嘅事翻譯成你睇得明嘅步驟同語言。

但「做得到」同「做到」係兩回事。當時真正落地嘅部分，仍然係你：API key你自己申請、環境你自己部署、落單錯咗你自己孭，安全同監管責任亦都落返喺人身上。即使你同AI對話得再順暢，佢都只係停留喺文字層面——輸出建議，而唔係輸出行動。 轉眼三年，最震撼嘅唔係模型背咗幾多知識，而係產品形態變咗。AI開始由「講得」走到「做得」：你對住同一個對話框，得到嘅唔再只係一段答案，而係一個可以被執行嘅動作。尤其喺金融場景最明顯：以前你要AI幫你寫一段下單程式；而家有啲平台會將功能打包成Skill——你講一句「幫我用呢個策略分三次買入」，背後就係一串已經接好權限、已經包好流程、甚至已經內置限制嘅操作。

呢種「技能化」代表咗一個拐點：能力由文字建議，變成模組化嘅工具；工具再由人手操作，變成可以被代理調用。當能力可以拼裝，速度就會突然加快——三年前仲覺得好遙遠嘅事，三年後已經變成產品功能。 但亦都係喺呢一刻，第一篇文章想引出嘅問題，先真正變得尖銳：如果AI真係可以替你落單、替你轉資產，責任係邊個？錯單點追究？被誘導操作點算？權限應該點樣分層？人類要保留邊一個「最後確認」先合理？ 所以我想用呢篇做個小小總結：回望專欄入面一篇篇文章，其實一直寫緊同一條線——由「理解語言」到「理解意圖」，再到「執行行動」，最後一定走到「重寫責任與制度」。如果話上一個三年嘅主題係AI有幾聰明，咁下一個三年，我更關心嘅係：我哋點樣同一個可以行動嘅智能共存、共事、共擔。