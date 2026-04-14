在資訊洪流下 如何守護你的理財判斷(二)

在上一篇文章中，我談到在資訊愈趨透明的年代，理財判斷力反而變得更為關鍵。當市場資訊不斷增加，真正的挑戰，往往不在於「知道多少」，而在於「如何理解」。

以保險產品為例，其本質屬於長期規劃，一般涉及10至30年甚至更長時間。這類產品的設計，從來不是為了回應短期市場波動，而是為客戶提供跨周期的穩定安排。因此，在理解產品時，若以短期回報作為唯一標準，往往容易出現偏差。

現行產品說明文件中，其實已透過「樂觀、悲觀及一般」三種情景，反映不同市場環境下的回報變化。這一機制的核心目的，是協助投保人理解非保證回報的波動性，而非預測單一結果。換言之，重點在於「範圍」，而不是「精準」。然而，近年市場上對部分演示機制的理解，開始出現偏離。例如IR Cap的概念，原意為演示用途的假設上限，用以提升透明度，但並非對保險公司實際投資回報的限制。若未有清晰說明，容易令部分客戶誤以為回報受到制度性封頂，從而影響對產品本質的判斷。