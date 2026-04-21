退休要準備多少錢才夠？

「有沒有算過退休要幾多錢？」是我經常跟客戶討論的問題。許多客戶隨口答1,000萬、500萬，其實這些數字可以按客戶的理想生活來具體計算。 第一步：釐清退休後每月開支。你想年年環遊世界，還是過簡樸生活？可以先估算基本生活費(住屋、飲食、水電煤、交通開支等)，再加上額外開支(旅遊、興趣等)。舉例，若每月需4萬元，一年就是48萬元。 第二步：決定退休年期。香港人平均壽命愈來愈長，若60歲退休，假設活到90歲，計算退休時便需要考慮30年的生活費。

第三步：考慮通脹因素。假設年通脹3%，30年後的物價大約是現在的2.4倍。換句話說，現在每月4萬元的開支，30年後大概要9.6萬元才能維持相同購買力。 第四步：計算退休生活所需金額。一個常用的簡化方法叫「4%法則」：假設將退休金投資在穩健收息組合，每年提取4%作為生活費，本金大概率能持平。按此計算，若退休每年需要48萬元，退休金目標便是48萬元÷4% = 1,200萬元。 當然，這只是入門算式。準確計算還要考慮客戶現有的資源，如強積金、股票、個人儲蓄、年金等，我們才計算到客戶退休時可累積的儲備金額大概是多少 。

第五步：計算退休儲蓄的缺口。把理想退休生活所需金額減去退休時可累積的儲備金額，便能計算出退休儲蓄缺口。制定退休計劃就是為了填補這個缺口。當然最穩妥的做法是找一位專業的財策顧問，做一份詳細的退休分析。 如果想在退休後，無憂無慮地享受生活，不用擔心退休儲備不夠。 關鍵是及早開始，善用複利效應，讓時間為你填補缺口，安心退休。