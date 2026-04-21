Zendaya為On設計首個系列登場

Zendaya作為On品牌大使好耐，第一個親身落場設計的系列終於出場，而且唔只係出幾件單品咁簡單，係由鞋到衫都一齊設計，誠意算幾足。老實講，本身都唔算好易被呢啲名人聯名吸引，但若果係自己鍾意開嘅artist，就唔係咁講法，一出手基本上係零抵抗力(笑)。Zendaya呢種又有型又有自己風格嘅，真係更加冇得輸。
呢個系列最大嘅賣點，其實係Zendaya真正落手參與設計，而唔係淨係掛名。佢將自己對運動時尚嘅理解，融合On本身偏機能風嘅設計，做出嚟嘅感覺就係——可以運動，但同時又好易襯日常穿搭，唔會太「gym味」。整體風格都幾乾淨俐落，剪裁簡約之餘又有啲未來感，用色同質感都明顯有花心思，唔係普通運動衫嗰種路線。
今次宣傳都幾有睇頭，搵嚟奧斯卡級導演Spike Jonze拍咗條短片《Shape of Dreams》。成條片走一種好夢幻、超現實風格，設定喺一個叫「Dream Lab」嘅世界，啲衫會不斷變形、重組，最後變作成品，幾有藝術感，唔似一般廣告。
另外，Zendaya最近本身都好活躍，無論係作品定曝光都好多，例如參演嘅《Dune：Part Three》都好多人期待，所以呢個時候出聯名，其實都幾識揀 timing。造型方面當然繼續由佢嘅御用拍檔Law Roach幫手，基本上佢近年啲出圈造型都係兩個人一齊打造，風格一向都好有記憶點。
總之，如果你同我一樣，會因為「係Zendaya設計/著過」而更加想入手，呢個系列真係幾難抗拒。系列經已上架，有興趣可以留意下。