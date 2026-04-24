基礎設施戰爭：AI背後的真正競爭

要明白呢點，先要接受一個現實：消費者買嘅SSD、RAM，同Data Center用嘅儲存/記憶體，其實唔係兩條供應鏈。上游晶片產能、封裝、模組、通路，好多時都係同一盤生意。當AI公司用「建基建」嘅方式掃貨——一次過食幾個季度、甚至幾年嘅產能——市場自然就會出現你我最直接感受到嘅結果：你想用「以前嗰個價」買到「以前嗰個規格」，開始變得困難。

咁對消費者最大嘅影響係咩？我覺得唔係一句「貴咗」咁簡單，而係三個長期變化。

第一，升級變得唔再有性價比。當RAM/SSD價格被企業需求托住，你會更難用幾百蚊就換到「爽好多」嘅體驗。結果係：大家換機周期拉長，「夠用就算」變成主流，DIY同中階市場會最先受壓。