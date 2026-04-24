基礎設施戰爭：AI背後的真正競爭

要明白呢點，先要接受一個現實：消費者買嘅SSD、RAM，同Data Center用嘅儲存/記憶體，其實唔係兩條供應鏈。上游晶片產能、封裝、模組、通路，好多時都係同一盤生意。當AI公司用「建基建」嘅方式掃貨——一次過食幾個季度、甚至幾年嘅產能——市場自然就會出現你我最直接感受到嘅結果：你想用「以前嗰個價」買到「以前嗰個規格」，開始變得困難。
咁對消費者最大嘅影響係咩？我覺得唔係一句「貴咗」咁簡單，而係三個長期變化。
第一，升級變得唔再有性價比。當RAM/SSD價格被企業需求托住，你會更難用幾百蚊就換到「爽好多」嘅體驗。結果係：大家換機周期拉長，「夠用就算」變成主流，DIY同中階市場會最先受壓。
第二，選擇權會收窄。供應緊張時，廠商會更傾向推標準化配置，減少SKU、減少不確定性。你會見到更多「想升級？要買大一級型號」嘅產品策略，甚至更多焊死RAM呢類設計——唔一定係陰謀，但係供應波動下最實際嘅風險管理。最後埋單嘅，往往係消費者嘅可維修性同自由度。
第三，你會被推向服務化。當本地硬件愈來愈貴，雲端工具、訂閱制就顯得更「合理」：剪片用雲端渲染、AI工具月費、甚至遊戲串流。你以為係你自己選擇，其實係成本結構改變咗，令「自己擁有」相對變貴，「租用」相對變順。
而呢啲消費端嘅變化，最後會回頭影響AI公司格局：當算力同基建變成資本密集型競賽，優勢會更集中喺買得起、建得起、搶得到產能嘅頭部玩家；其他公司就要靠效率——小模型、蒸餾、壓縮、垂直場景——用更少資源做出足夠好嘅效果。
所以，當你下次再覺得「點解連SSD同RAM都好似貴咗」，可以當成一個提醒：AI競爭唔止喺螢幕上，而係喺機房、喺供應鏈，甚至喺你部電腦嘅報價單上，慢慢改寫緊我哋作為消費者嘅選擇。