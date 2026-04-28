走過三十五年，我最珍惜的

在社會走過40年、其中在保險業度過35年。回頭看，最深刻的，未必是某一個高峰時刻，而是一路走來遇見的人。
4月23日，我舉辦入行35年的晚宴。本來只想簡單聚一聚，最後卻有二百多位朋友、同業、同事及客戶，在一個平日晚上出現。現場氣氛熱鬧、笑聲不斷。大家跟着音樂跳舞，玩得投入，那種開心既直接又自然。
有一點令我特別感動，是很多朋友都留到最後。在大家各自忙碌的情況下，願意花一整個晚上相聚，分外難得。
當晚有一首歌《我們都是這樣長大的》。旋律不算澎湃，但卻讓人慢慢靜下來。那刻覺得，原來大家一直都在各自的路上走着，有不同經歷、有不同節奏，但又會在某些時間再走在一起，能再次聚首一堂的狂歡盡興，絕不是必然。
我一直覺得人不需要完美，只要願意聽、願意調整，就已經很好。很多時候，成長都是來自身邊人的一句說話。我亦漸漸明白，人的一生最不能量化的，是一起經歷過的片段和記憶。這些東西不能刻意安排，但會在不知不覺間留存下來。
走到今天，我未必做得最好，但我絕對是最幸運的，感恩出現在我每個階段的好友們。
在這裡，再一次公開多謝當日出席的朋友、同事及客戶。特別感謝當晚幫忙籌備及現場協助的工作人員，讓整個晚上可以順利而圓滿。
未來還有很長的路。如果可以，我不只是期許下個35周年，更期望與同路人，繼續慢慢走，一起成長。