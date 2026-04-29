我創業的初衷，源自對業界普遍不願與員工共享成果的現象感到不滿。我希望證明經營企業不一定要賺到盡，願意與員工分享成果的公司，不但能夠生存，甚至可以活得更好，走得更遠。十多年來，我們不但在瞬息萬變的市場中站穩腳步，還成長到舉足輕重的規模，說明了這是一條可行的路。
然而，這幾年，現實開始讓我反覆思考。我們集團目前有170多名員工，但其中有近60人是子公司的合夥人。換句話說，將近三分之一的人都是「老闆」。平均每位合夥人只創造出兩個職位。更讓我擔心的是，38家公司中，有13家除了1到2位合夥人外，完全沒有聘請員工。對於一個以「與員工共享成果」為核心價值的集團來說，三分之一的公司沒有員工可以共享成果，顯然不太理想。
科技的進步，讓一個人或兩個人，就能完成過去一個小團隊的工作。創業單位的規模不斷縮小，而AI的出現，更讓「一人公司」成為可行的現實。這股潮流，顯然不可逆轉。如果我們只以盈利為目標，理應順著市場走，打造一個能友善容納「一人公司」的商業模式。但我對這個方向始終提不起勁。我真正希望的，是子公司們能實現我的初心，發展到足以聘用員工的規模，真正與人分享。
因此，從去年底開始，我要求所有新成立的公司都必須懷抱「聘請員工」的願景。即使初期為了降低風險而暫不聘請，也要有明確的計劃，在特定期限內僱用至少一名員工。而對於已經成立的公司，我也訂下目標，在2026年底前，必須有能力聘用至少一名員工。如果做不到，那麼他們也該好好思考，是否更適合獨立走自己的路。