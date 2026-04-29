我創業的初衷，源自對業界普遍不願與員工共享成果的現象感到不滿。我希望證明經營企業不一定要賺到盡，願意與員工分享成果的公司，不但能夠生存，甚至可以活得更好，走得更遠。十多年來，我們不但在瞬息萬變的市場中站穩腳步，還成長到舉足輕重的規模，說明了這是一條可行的路。

然而，這幾年，現實開始讓我反覆思考。我們集團目前有170多名員工，但其中有近60人是子公司的合夥人。換句話說，將近三分之一的人都是「老闆」。平均每位合夥人只創造出兩個職位。更讓我擔心的是，38家公司中，有13家除了1到2位合夥人外，完全沒有聘請員工。對於一個以「與員工共享成果」為核心價值的集團來說，三分之一的公司沒有員工可以共享成果，顯然不太理想。