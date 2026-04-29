「我個胃有少少脹，會唔會係胃癌？」「頭痛咗兩日，係咪腦有腫瘤？」「尋晚心跳快咗幾下，會唔會突然心臟病發？」

由胃脹變為「我係咪就快死」？ 如果你身邊有朋友經常提及類似說話，或者你自己都經常這樣想，你可能要留意一下：身體出現小毛病，是人之常情；但過分擔憂到影響生活，就可能是「疾病焦慮症」的警號。 Susan、35歲，在跨國公司職市場推廣經理。在別人眼中，她事業順利、生活美滿。但冇人知道，她每日嘅「內心小劇場」：由一起身開始，就不斷 「scan」自己身體有冇唔妥。 「尋日食飯後有少少胃氣，我即刻上網search『胃氣+癌症』，睇完之後成晚瞓唔着。第二日請假去睇家庭醫生，醫生話只係消化不良，但我唔放心，再去專科照胃鏡。報告話一切正常，但我仍然覺得喉嚨有嘢頂住，懷疑係初期癌症檢查唔到……」

「尋求保證」的陷阱 Susan的狀態，持續接近兩年。她不斷重複一個循環： 身體出現輕微不適→災難化解讀→上網搜尋症狀→愈睇愈驚→反覆睇醫生→暫時安心幾日→新症狀出現 心理學上，這是「尋求保證」(Seek Reassurance)行為，表面上只是為了減輕焦慮，實際上卻正在不斷餵養焦慮，令它愈長愈大。 直到有一次，Susan因為一個月內見七次醫生，連診所護士都認得，她才驚覺：「我係咪有問題？」

身體唔舒服，會否只限身體唔舒服？ 佢開始接受輔導，輔導員[註1]用認知行為治療(Cognitive Behavioral Therapy, CBT)，特別是針對疑病症的「接納輔導」取向。 第一次見面，輔導員冇急於否定Susan嘅擔憂，反而問佢：「你可唔可以同我講吓，身體唔舒服嗰陣，你腦入面會諗啲咩？」 Susan話：「我會覺得，呢個小毛病一定係大病嘅先兆。」 輔導員幫佢畫出一個「思想記錄表」，挑戰這個災難化思考模式： 「過去兩年，你擔心過幾多次自己有重病？」 「好多次，數唔到。」 「咁事實上，真係驗出有重病嘅次數呢？」

「……一次都冇。」 輔導員冇話「你諗多咗」，而是溫柔地問：「咁有冇一個可能性，就係：身體不適，好多時真係只係身體不適，唔等於重病？」 這看似簡單的提問，對Susan來說是一個轉捩點。「可能唔係有病，可能只係焦慮。」 佢第一次開始懷疑自己內置的「自動導航式」思考方法。 之後，輔導員跟她一同拆解「維持焦慮」的行為模式： 「你上網搜尋症狀之後，通常感覺會點？」 「更加驚。」 「咁你點解仲要搜尋？」 「因為我想搵一個『肯定』：想證明自己冇事。」

輔導員解釋：「問題係：你永遠冇辦法喺網上搵到『100%肯定冇事』。你愈想尋求「肯定」，就只會愈「焦慮」。焦慮會令你身體出現更多症狀(例如心跳、頭痛)，然後你又再搜尋，變成惡性循環。」 Susan聽完，沉默咗一陣：「咁我係咪永遠都唔可以求安心？」 輔導員微笑：「當然唔係！你可以學習同不確定性共存。」

「擔憂時段」限時15分鐘 最幫到Susan的一個工具，叫做 「擔憂時段」(Worrying period) 限制法。 輔導員叫Susan每日設定一個固定嘅「擔憂時段」：她選定了晚上7:00至7:15。在這15分鐘裡面，她可以「盡情擔心」：寫低所有對身體健康的恐懼、想像最壞情況、甚至刻意上網search症狀(如果她仍想的話)。但一到7:15，就要馬上停止，將「擔憂清單」收起。 最關鍵的練習是：在其他時間出現擔憂時，不要壓制，而是溫柔地對自己說：「我知道你擔心，但依家唔係擔憂時段。留返今晚7點先諗……」然後將注意力轉回當下正在做的事情上。

起初Susan覺得艱難。有一天正在會議期間，她突然覺得手指「麻痹」，馬上上網搜尋「中風先兆」。但她深呼吸，對自己說：「呢個感覺好真實，但我選擇留返今晚7點先處理。」然後繼續開會，專心寫會議記錄。 好不容易到了晚上7點，她的「擔憂時段」開始時，Susan發現自己已經不太記得該種「麻痹」感覺，甚至開始感到：「其實可能只係坐姿壓住神經線。」

從恐慌到平靜：跟不確定性握手言和 三個月後，Susan的情況明顯舒緩。她仍然會留意身體，但不再是「恐慌式scan」。她學會一句好重要的話：「我唔需要100%肯定自己冇病，我只需要接受『依家未有證據顯示我有病』，就夠！」 她甚至開始反過來安慰身邊的親友：「你成日上網search症狀，會唔會係焦慮發作咋？」 如果你讀完這篇文章，覺得好似你身邊某位朋友(或者你自己) ，請你不要輕視！ 疑病症(Hypochondria)，即「疾病焦慮症」(Illness Anxiety Disorder, IAD)、健康相關的焦慮症(Health Anxiety)……都流傳於香港高壓的職場環境，現況比你想像中更普遍。這些絕對不是「諗多咗」或者「細膽」，而確實是一種需要「被理解」、「被處理」的心理困擾。