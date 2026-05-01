當「白袍」變成夢魘：從Lambert的針頭恐懼，到一步一步走進診室。

恐懼的起點：一次抽血，三年陰影 在香港這個講求效率的城市，人們可以加班至凌晨，可以在用膳時回覆工作郵件，卻往往不敢面對一件事：看醫生。 Lambert是我從前的同事，三十出頭，任職廣告公司的美術指導。工作上，他無所畏懼，客戶反覆修改，他頂多冷笑一聲。但有一件事會令他手震、冒冷汗，甚至想逃離：就是提起「睇醫生」三個字。 事情要從三年前說起。Lambert 有次患上急性腸胃炎，被同事帶到診所。護士一抽血，他當場昏倒，還撞傷了額頭。從此，他看見針筒、聽診器，甚至診所門口的燈箱，都會心跳加速。他並非害怕疼痛，而是害怕「那種被醫療儀器掌控的無助感」。

結果，他開始拖延就醫：牙痛便吃止痛藥、皮膚敏感便上網買藥膏，連公司的年度身體檢查也藉口推掉。他對我說：「我寧願死，也不想睇醫生。」 他不是不懂道理，而是患上了特定對象恐懼症(Specific Phobia)：醫療恐懼(Medical Phobia)，而針頭恐懼是當中最大的觸發點。

轉機出現：走進輔導室，卻坐在走廊 直至有一次，他持續低燒兩星期，女友下達最後通牒：「你不去看醫生，我就去告訴你媽媽。」Lambert終於鼓起勇氣，找了一位善用接納輔導的心理輔導員[註1]。 初次見面時，Lambert 坐在輔導室門口，不願進去。他說：「房間是白色的，像診所一樣。」輔導員沒有強迫他，反而搬了兩張椅子到走廊，就這樣開始談話。輔導員沒有說「你不用害怕」這類空話，而是與他一起，將「睇醫生」這個恐懼事件，拆解成最細微的步驟：

●想起「看醫生」三個字 ●上網搜尋「普通科醫生評價」 ●打電話預約(不需真正預約，只是模擬) ●走到診所樓下，看一眼招牌便離開 ●踏入診所，坐下來等待叫號 ●見醫生，只說一句「我有點不舒服」 ●醫生問診，但不抽血 ●抽血 (最終目標) Lambert一看，說：「第一步就是『想起』？我連想起都會害怕。」輔導員微笑回應：「那麼我們再拆細一點：你試試閉上眼睛，想像一間『不是白色的診所』，例如日本動畫裡那種鄉下診所。」

系統減敏感法：從「想起」到「搜尋」的微小勝利 就這樣，Lambert開始了系統減敏感法(Systematic Desensitization)。 首兩星期，他的「功課」只是每天想起一次「看醫生」，然後立即進行放鬆練習：腹式呼吸，吸氣4秒、停頓2秒、呼氣6秒。起初他想起時仍會手心出汗，但慢慢地，焦慮程度從8分降至5分。 第三星期，他挑戰上網瀏覽醫生名單。每當心跳加速，他便停下來，望向窗外對面的大廈，數10下紅色的冷氣機。他說：「原來我可以控制自己，不再被恐懼完全支配。」這些微小而具體的步驟，讓他逐漸重建對自身反應的掌控感。

想像暴露練習：在腦海中預演成功 最關鍵的一步，是「想像暴露練習」(Imaginal Exposure)。 輔導員教他，每晚睡前，在沙發上躺平，播放海浪聲，閉上眼睛，在腦海中編導一部屬於自己的「成功看醫生」影片： 「我拿起電話，語氣平淡地說：『你好，我想預約一個時間。』然後我走到診所，推開門，那些燈箱沒有令我逃走。我坐下來，拿起一本雜誌翻閱。護士叫我的名字，我走進診症室，坐下來，對醫生說：『我低燒了兩星期。』醫生問問題，我如實回答。離開診所那一刻，我還到隔壁買了一杯檸檬茶。」

Lambert說，起初想像到「推門」便會卡住，但每天重複練習，畫面漸漸流暢起來。他甚至偷偷加了一場戲：「醫生說你的身體很好，吃兩天藥就會康復。」這種正面預期的建立，逐步取代了原有的災難化思維。

走進診所之後：恐懼不是敵人，而是過於盡責的保安 三個月後，他終於真正踏進診所。沒有昏倒，沒有逃跑，還成功抽了血。他發訊息給我：「原來診所的燈箱，不是審問室的燈光，而是便利店的模樣。」 Lambert的恐懼並未完全消失，但他學會了一件事：恐懼不是敵人，而是一位過於盡責的保安。你與它溝通，讓它知道你只是走向櫃檯，而非跳樓，它便會收起那把刀。 如果你身邊有朋友像 Lambert 一樣，因害怕看醫生而拖延至身體出現各種問題，請你轉發這篇文章給他們。不必說「你很不正常」，只需說：「我看過一個人，他也這樣，後來一步一步來，成功了。」