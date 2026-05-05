筆者發現很多企業老闆對「勞工保險」的了解僅限於「買咗就安心」，但箇中詳情卻未必清楚。更有老闆會抱著「唔會咁易出事嘅」的心態，完全沒有投購勞保。今篇文章我會分享關於勞保的一些要點： 1. 法律強制要求，並非選擇題 根據香港法例第282章《僱員補償條例》第40條，僱主必須投購勞保以承擔僱主在法律下的責任，且不論合約期或工作時數長短、全職或兼職、長工或臨時工。違例者，一經定罪，最高可被判罰港幣十萬元及監禁兩年。 2. 切勿因小失大

筆者曾遇見個案是咖啡店僱主，僱用三名員工，勞保每年保費僅約數千元，卻因「風險低」的心態而節省此開支；最終員工因地面濕滑跌倒導致骨折，僱主須自付醫療費及工傷補償，總計超過三十萬元，更要面臨勞工處罰款。 勞保保費是按風險評估而定價，不同行業或工種、僱員收入及過往索償紀錄亦會影響保費，反而僱員年齡並非釐定保費的主要考慮因素 。 3. 多元工傷情況，保障必須到位 僱員補償不僅保障傳統工業意外，亦涵蓋文職僱員可能遇到的腰背勞損、僱員因公外出時發生的交通意外，甚至八號風球下上下班途中受傷的情況。不少缺乏經驗的老闆亦忽視了僱員在受僱期間患上的指定職業病，一旦出現索償，龐大的醫療費、工傷病假補償及永久傷殘補償可能會對公司現金流造成極大壓力。

總結來說，勞工保險是對僱員的保障，也是企業穩健營運的基石。與其等到意外發生才追悔莫及，不如今天就與你的保險顧問仔細檢視現有勞保保單，確保遇上意外時，公司與員工均能安然無恙。