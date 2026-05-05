Nigo倫敦設計博物館大型回顧展

一場名為《NIGO：來自日本的愛》的大型回顧展，剛於倫敦Design Museum正式開幕。展覽由Nigo本人與設計博物館共同策劃，透過數百件展品，全面梳理他由少年到當代的創作軌跡。

從來冇一刻buy過呢位仁兄作品，但個人口味呢家嘢也是百貨撞百客，平情而論，佢喺時尚界嘅影響力，確實已經橫跨幾個世代——今次倫敦呢個級數嘅回顧展，本身就已經係一個極有說服力嘅證明。

展覽入口重現咗Nigo少年時期房間嘅等比例場景，當中包括佢收藏嘅唱片同家具，直接揭示佢最初嘅審美來源。八十年代日本年輕人對美國文化嘅迷戀，亦係展覽上半部嘅重點。當時「美式」唔單止係風格，更係對傳統價值嘅反叛——呢種文化衝擊，深深塑造咗Nigo日後嘅設計語言。