Nigo倫敦設計博物館大型回顧展

一場名為《NIGO：來自日本的愛》的大型回顧展，剛於倫敦Design Museum正式開幕。展覽由Nigo本人與設計博物館共同策劃，透過數百件展品，全面梳理他由少年到當代的創作軌跡。
從來冇一刻buy過呢位仁兄作品，但個人口味呢家嘢也是百貨撞百客，平情而論，佢喺時尚界嘅影響力，確實已經橫跨幾個世代——今次倫敦呢個級數嘅回顧展，本身就已經係一個極有說服力嘅證明。
展覽入口重現咗Nigo少年時期房間嘅等比例場景，當中包括佢收藏嘅唱片同家具，直接揭示佢最初嘅審美來源。八十年代日本年輕人對美國文化嘅迷戀，亦係展覽上半部嘅重點。當時「美式」唔單止係風格，更係對傳統價值嘅反叛——呢種文化衝擊，深深塑造咗Nigo日後嘅設計語言。
展覽下半部重建咗佢同Jun Takahashi(高橋盾)喺九十年代創立嘅傳奇店舖Nowhere。空間設計直接還原店舖入口，並展示當年嘅招牌同包裝，重現原宿街頭時尚最初萌芽嘅狀態。
去到A Bathing Ape(BAPE)展區，重點係佢早期近乎DIY式嘅製作模式——有時一款只生產5件。呢種「被迫限量」反而創造出強烈需求，變成一種新型奢侈：唔係靠質料，而係靠可得性(accessibility)去定義價值。呢一點其實對之後整個潮流產業(包括sneaker文化)都有深遠影響。
展覽亦展出大量跨界作品，例如：受Andy Warhol啟發嘅設計物件，以及KAWS創作嘅《NIGO之死》(極具象徵性，對應佢出售BAPE時期)，呢件作品將日本幕府文化同現代消費主義融合，某程度上可以視為對品牌「結束一個時代」嘅藝術化回應。
之後展區將Kenzo同Human Made並置展示，好似兩個時期嘅Nigo對話。模特造型則參考Buddy Holly——反映佢從小受音樂文化影響。同時亦展出佢近年重要合作，包括：Kid Cudi Met Gala造型，與Uniqlo、Lee合作，以及與Pharrell Williams一同參與Louis Vuitton項目。
展覽最後一部分轉向Nigo近年嘅生活重心——茶道與陶藝。由Not A Hotel聯同Pharrell與Nigo打造嘅茶室，採用銅屋頂與玻璃結構，並展出佢親手製作嘅茶具，某程度上標誌住佢由「潮流製造者」轉向更內省、工藝導向嘅創作階段。