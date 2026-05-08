人長大後，總會慢慢學懂一件事，就是現實世界並不鼓勵「熱愛」。很多時候，我們被要求理性、穩定、計算得失，至於那些願意為夢想孤注一擲的人，旁人往往只會覺得他們太天真，是瘋子。 Netflix日本劇集《玻璃之心》(Glass Heart)，講述的正正就是這樣一群「不肯放棄的人」。

劇中的鼓手西條朱音，被原來的樂團遺棄，像忽然被世界否定存在價值，明明深愛打鼓，卻突然失去容身之處，那種失落感，如被人親手否定自己的價值，連人生方向都失去。就在最低潮之際，她遇上音樂才華驚人的藤谷直季，獲邀與另外兩個人組成新的搖滾樂團。 四個人性格各異，各自懷著傷口與孤獨，彼此之間有誤會、有衝突，也有難以言明的情感。然而，當音樂響起時，所有人的心卻又會重新靠近。他們都真正熱愛音樂，即使彼此碰撞，靈魂深處是互相理解。

這套劇最動人的地方，不單是青春與熱血，而且讓人理解，人要依靠「相信」活下去。有些人相信愛情，有些人相信事業，而劇中的角色，則把生命寄託在音樂之上。音樂不單是興趣，而是因為站在舞台上時，才感覺自己真正存在，真正活著。 看著角色沉醉於旋律之中，深深打動觀眾，音樂不只是娛樂，而是一種情感出口。 人一生最可怕的，不是失敗，而是在漫長現實裡，逐漸失去自己曾經拼命想守護的東西。當一個人連熱愛都消失，生活即使平穩，也可能只剩下一副沒有靈魂的軀殼。