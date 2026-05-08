「我覺得會所的電子磅好像怪怪的，我已經比平日多做了運動，怎麼一磅也沒有輕？我還是來你家確認一下。」Bonnie在電話中說。我答：「好的！」

她拿著兩袋榴槤上來，我不滿：「你該知我最憎榴槤！」她笑說：「我當然知道，但你家人都愛，明天是你家庭日，可同家人分享！這個不太生又不太熟，剛好的口感，你媽一定超愛。」

繼而，她躍上我家電子磅，大驚：「嘩！135！怎麼比會所的還要多一磅！你多久沒有換電？」我說：「前天才跟三毛過磅，一切正常。」