「我覺得會所的電子磅好像怪怪的，我已經比平日多做了運動，怎麼一磅也沒有輕？我還是來你家確認一下。」Bonnie在電話中說。我答：「好的！」
她拿著兩袋榴槤上來，我不滿：「你該知我最憎榴槤！」她笑說：「我當然知道，但你家人都愛，明天是你家庭日，可同家人分享！這個不太生又不太熟，剛好的口感，你媽一定超愛。」
繼而，她躍上我家電子磅，大驚：「嘩！135！怎麼比會所的還要多一磅！你多久沒有換電？」我說：「前天才跟三毛過磅，一切正常。」
她很不滿，踱來踱去，不斷思考，然後行近雪櫃，取出一件榴槤，咬了一口，大讚：「真的很香甜！榴槤當造的季節，絕不能錯過！」
「你剛才不是很疑惑，為何運動多了，還瘦不了嗎？」我問。她不停點頭：「就是了，真令人氣餒！」我問：「你認為45分鐘跑步，可以消耗多少熱量？」她又吃了一件榴槤，她說：「應該有500卡。」我再問：「那麼你認為一件榴槤有多少卡？」
她望著被她咬了一口的榴槤：「100卡？」我分析：「以你的體重，45分鐘跑大約可消耗370卡。而你手上一顆榴槤就已有175卡。很多減重戰友跟你一樣，高估運動消耗的能量，同時，卻低估吃進口袋的熱量；加上，運動多了，容易出現獎勵及補賞的心態，那麼，多運動也瘦不了。」
她醒悟：「明白了！即是不做運動更好，那就不用補償了。」我說：「你真的歪理百出。」