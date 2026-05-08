《Michael》傳奇前半生銀幕重現

米高積遜傳記電影《Michael》近日榮登大銀幕，由導演Antoine Fuqua執導，米高積遜親姪Jaafar Jackson主演，聚焦流行天王的前半生，從Jackson 5童星時期一路走到成為全球巨星的輝煌歷程。電影Michael以震撼舞步與經典金曲，喚醒無數樂迷對月球漫步與《Thriller》MV的集體回憶，堪稱2026年最矚目的音樂傳記作品。

故事開首講述Jackson家族嚴苛的成長環境，父親Joe Jackson以高壓方式訓練五兄弟組成Jackson 5，幼年Michael憑天賦主唱，卻同時在嚴厲管教下埋下心理陰影。畫面細膩捕捉童年排練的艱辛及透過母親Katherine的溫柔支持形成強烈對比，讓觀眾深刻體會天才背後的代價。Jaafar Jackson演出尤為矚目，無論神態、聲線還是舞步都高度還原，尤其重現1983年經典Moonwalk場面時，幾可令人產生時空交錯之感。