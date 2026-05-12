G-Dragon為Nike全新鞋款CryoShot裝身 預熱世界盃

2026 FIFA世界盃未開波，但波鞋界已經率先熱身。近排Nike推出全新鞋款 CryoShot，直接將足球鞋元素搬入日常波鞋設計，最特別係保留咗足球鞋鞋釘，再用透明橡膠包住，成對鞋望落又有波boot味，但著感就舒服得多，完全係衝住街著而嚟。 而今次韓國代表，就搵嚟潮流王者G-Dragon同佢主理品牌PEACEMINUSONE出手，將經典Nike CTR360玩出新花樣。講到CTR360，識波鞋或者踢波嘅人一定唔陌生。雖然停產多年，但喺唔少足球迷心目中，呢對根本係Nike神級足球鞋之一，舒服程度同實戰性能一直都被封神。今次GD就將呢對經典波boot重新包裝，加入大量街頭潮流元素，成功令佢由球場直踩去時裝街頭。

PEACEMINUSONE呢次最大改動，就係將原本足球鞋常見嘅合成物料換成天然纖維，令成對鞋質感即刻升級。同時鞋面線條亦重新調整過，更加適合日常著搭。配色方面走簡約路線，以奶白色做主調，再加埋「大學紅」色Swoosh，同透明鞋底若隱若現嘅鞋釘細節，低調得嚟又夠搶眼。



當然，GD呢對只係Nike CryoShot世界盃企劃其中一員。成個系列仲集齊咗全球唔少人氣潮流單位，包括Patta、Jacquemus、Palace、NOCTA同Slawn等等，每個品牌都會用自己國家特色重新演繹足球文化。



不得不講，G-Dragon真係好識玩。今次佢再次將足球元素同街頭時尚混埋一齊，將一對傳奇足球鞋變成潮人今季必搶單品。再加上近排 bloke core 同足球風穿搭愈吹愈勁，PEACEMINUSONE x Nike CryoShot預計6月中旬推出，未出發，先興奮，基本上已經屬「爆硬必搶」，應該都係二手波鞋網見。