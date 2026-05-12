淺談「營造」與「建築」

「Architect」一詞，源自古希臘文，由arch(首席)與tect(工匠)合成，意為「首席工匠」。Architecture乃首席工匠之創造，「建築學」並非單純造屋，乃是將結構、技術與藝術熔鑄一爐，藉以抒發人類思想與理想之學問與論述。

在二十世紀以前的古老中華，卻無此一詞可相比擬。自古華夏稱之為「營造」，那是另一種沉靜而嚴整的法則。

中國傳統營造，宛如匯萃一部制式的傳承律令，以秩序、天人合一為至高準繩。北宋李誡《營造法式》便是其壯觀典範。那部巨著詳列不同身份的亭台樓閣及構建物形制、風水朝向、色彩紋飾的嚴格配搭，以及材料運用之法度，猶如一部建築憲章。匠人依循古制，在山川平原之間構築合乎倫常、尊卑有序的庭園天地。它講求的是傳承、規範與集體記憶的延續，而非個人情思的恣意揮灑，因此雖精美，創作者的自由空間卻相對有限。