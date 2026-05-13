謙謙的學習能力高，當然他也有很多不懂的事，但因為吸收得比同輩快，他從小就對自己的能力頗有自信。有時覺得這世界有點「不公平」，有自信的孩子擁有更多機會，令他們更自信，就算偶爾失手，也不太影響自我形象，畢竟未來仍有不少機會嘛。

但童童面對的，卻是截然不同的世界。在學習上，她像個慢熱的長跑選手，需要很多時間去摸索和消化，可是世界走得太快，她總是追不上要求的速度。我並不介意孩子慢，也相信孩子有自己的路，孩子的快樂遠比世上成功的準則重要，但在面對日常挑戰時，童童總是吃了不少苦頭，而且她必須「獨自」去走這段路──無論是面對測考的無助，還是與同輩相處時總是落後於人的失落感，這些難關，她總要學懂怎樣克服。