謙謙的學習能力高，當然他也有很多不懂的事，但因為吸收得比同輩快，他從小就對自己的能力頗有自信。有時覺得這世界有點「不公平」，有自信的孩子擁有更多機會，令他們更自信，就算偶爾失手，也不太影響自我形象，畢竟未來仍有不少機會嘛。
但童童面對的，卻是截然不同的世界。在學習上，她像個慢熱的長跑選手，需要很多時間去摸索和消化，可是世界走得太快，她總是追不上要求的速度。我並不介意孩子慢，也相信孩子有自己的路，孩子的快樂遠比世上成功的準則重要，但在面對日常挑戰時，童童總是吃了不少苦頭，而且她必須「獨自」去走這段路──無論是面對測考的無助，還是與同輩相處時總是落後於人的失落感，這些難關，她總要學懂怎樣克服。
在教導她相信自己的過程中，我們流過不少眼淚，有時也會陷入自我懷疑。但若我也放棄了，還怎樣幫孩子，讓她學懂相信自己？為了幫她建立自我價值，我沒有為她代勞，也沒有欺騙她說她的能力和其他人一樣。我告訴她，不用和其他人比較，真正的自信源於認識自己：了解自己的強項，也接納自己的弱項。
在成長路上，我們會遇到願意放慢腳步與我們同行的好人，對此我們要常懷感恩的心。若遇到帶有惡意的人，也不要被他們影響，專注於自己的成長，問心無愧便可。教孩子欣賞自己，從來不是要他們完美無瑕，走得快或慢也好，那個獨一無二的自己，都非常值得被愛。
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