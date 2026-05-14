毛俊輝與《英雄抉》的當代定義

在大灣區背景下，香港與深圳首度合作的劇藝創作《英雄抉》，蓄勢待發！

上周，我有幸出席「劇藝教父」毛俊輝教授《英雄抉》的分享會，讓我對「新觀粵劇」有了全新的認識。學貫中西的毛Sir將他獨特的「新觀粵劇」理念融入劇中，令人十分期待。

即將到來的5月底，深港兩地合作的史詩式「新觀粵劇」《英雄抉》將在深圳與香港相繼公演。毛俊輝教授擔任藝術總監、編劇與導演，以當代視角重塑經典，為傳統粵劇注入全新生命力。

毛教授在分享會中解釋，他心目中的「英雄」是有良知、有大愛的領袖，有別於一般權力型的霸主。他將中西劇藝元素融合，以全新手法演繹「新觀粵劇」，希望將自身的跨中西文化經驗轉化為傳統戲曲的養分，吸引更多人喜愛粵劇，激發觀眾的想像力。毛教授特別強調，真正的傳承不是把經典封存起來，而是讓它「活」出來——「活的傳承」才是未來的方向。而《英雄抉》這個劇本，正是他近年積極推廣的「無界劇場」所孵化的項目之一。