毛俊輝與《英雄抉》的當代定義

在大灣區背景下，香港與深圳首度合作的劇藝創作《英雄抉》，蓄勢待發！
上周，我有幸出席「劇藝教父」毛俊輝教授《英雄抉》的分享會，讓我對「新觀粵劇」有了全新的認識。學貫中西的毛Sir將他獨特的「新觀粵劇」理念融入劇中，令人十分期待。
即將到來的5月底，深港兩地合作的史詩式「新觀粵劇」《英雄抉》將在深圳與香港相繼公演。毛俊輝教授擔任藝術總監、編劇與導演，以當代視角重塑經典，為傳統粵劇注入全新生命力。
毛教授在分享會中解釋，他心目中的「英雄」是有良知、有大愛的領袖，有別於一般權力型的霸主。他將中西劇藝元素融合，以全新手法演繹「新觀粵劇」，希望將自身的跨中西文化經驗轉化為傳統戲曲的養分，吸引更多人喜愛粵劇，激發觀眾的想像力。毛教授特別強調，真正的傳承不是把經典封存起來，而是讓它「活」出來——「活的傳承」才是未來的方向。而《英雄抉》這個劇本，正是他近年積極推廣的「無界劇場」所孵化的項目之一。
故事背景講述「靖康之難」後，南宋與金國戰火紛飛。宋將陸登夫婦壯烈殉國，其幼子陸文龍為金國太子金兀朮收養。十八年過去，陸文龍已是金國一代猛將，卻在命運牽引下驚悉身世之謎。徘徊在家國恩仇與養育親情之間，愛恨交纏的他該如何抉擇？
毛Sir以「新觀念、新手法、新觀眾」定位「新觀粵劇」，在結構上大膽創新。今次，他率領港深台前幕後的精英班底，以精煉劇本及別出心裁的舞台設計，在承襲傳統粵劇美學的基礎上注入時代感染力，並夥拍由一級演員兼中國戲劇梅花獎得主彭慶華帶領的深圳市粵劇團，引領觀眾從當代視角細味經典。
這部作品更是深港文化深度融合的結晶。兩地藝術家從劇本創作到排練磨合，首度「從零共創」。梅花獎得主彭慶華直言，排練場上「爭得面紅耳赤」，但正是這種真誠碰撞，讓角色變得立體起來。為演好陸文龍，他更重新練起因傷擱置多年的絕活「三起三落」。
毛俊輝強調：「經典不是用來供奉的，而是用來對話的。」他相信，只要戲排得好，老觀眾和新觀眾都會喜歡——因為真正動人的，永遠是「人」的故事。
《英雄抉》氣勢如虹，將於5月22、23日在深圳劇場、6月12及13日在香港文化中心隆重公演，非常期待！
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