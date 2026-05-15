自從跟毛小孩「同居」之後，為免主子投訴，晚餐外食的時間真的寥寥可數。
近日好心情，想外出歎美食，我邀約Bonnie：「有興趣出外吃晚飯嗎？」她問：「你不怕吉吉貓抗議？亅我說：「放心，小妹會來當兼職保姆，我可放假一天。」
「有甚麼好餐廳建議？」她問。我立刻答：「念掛著太平館的瑞士雞翼好一陣子了。」Bonnie興奮說：「吃好東西當然樂於奉陪，只是沒想過你會有這提議。」
我說：「所謂的飲食平衡，也包括邪惡食物吧！我經常提醒自己，營養師是我的職業，並非我的人生。」
太平館是老牌懷舊港式西餐廳，我愛的，不只他的食物，還有懷舊的裝潢和昔日豉油西餐的餐牌，最重要是這裡找到體貼的人情味。
侍應叔叔溫柔問：「今天你們打算吃甚麼？」這句說話，好像很平常但卻陌生。我說：「麻煩你，想要瑞士雞翼和燒豬髀。」叔叔說：「兩位女士該不用跟飯吧！」Bonnie指著我說：「要飯啊！她是飯桶，絕不能沒有飯。」叔叔大笑：「說得好！同道中人！」
在手機點餐盛行的年代，這簡單的對話，好比餐前頭盤，那種濃厚的人情味，好像已經變得罕有。Bonnie問：「燒豬髀很讚的嗎？」我說：「也不錯，最重要的，是它屬這裡較低卡的主菜，我們這星期要參加十公里跑，總不能太過分吧！」
當餐枱上還剩下兩隻雞翼時，一直細心留意我們進食進度的侍應問：「要為你們柯打梳乎厘嗎？因為需要焗一段時間。」Bonnie兩眼發光：「很吸引啊！」我制止她：「你們那個像臉一般大的分量，我倆該吃不消。下次跟家人來再吃吧！」
這頓飯，雖然並非頂級佳餚，但那種久違了的溫暖，我仍然回味中。
ADVERTISEMENT