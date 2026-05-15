自從跟毛小孩「同居」之後，為免主子投訴，晚餐外食的時間真的寥寥可數。

近日好心情，想外出歎美食，我邀約Bonnie：「有興趣出外吃晚飯嗎？」她問：「你不怕吉吉貓抗議？亅我說：「放心，小妹會來當兼職保姆，我可放假一天。」

「有甚麼好餐廳建議？」她問。我立刻答：「念掛著太平館的瑞士雞翼好一陣子了。」Bonnie興奮說：「吃好東西當然樂於奉陪，只是沒想過你會有這提議。」

我說：「所謂的飲食平衡，也包括邪惡食物吧！我經常提醒自己，營養師是我的職業，並非我的人生。」