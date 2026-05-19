JW Anderson 與 Diadora 聯名波鞋有驚喜

JW Anderson設計師Jonathan Anderson真係忙到癲，身兼Dior創作總監，又要搞自己品牌，仲長期同Uniqlo合作，完全係分身有術。

今次聯名主角係Diadora Equipe，呢對鞋最早喺1975年推出，本身係俾專業運動員著。鞋型保留返Equipe經典嘅修長低筒輪廓，但JW Anderson就加咗好多佢最拿手嘅撞色元素落去。

今次佢同Diadora聯名就真係幾有驚喜。JW Anderson其實之前都玩過波鞋聯名，2017年同Converse推出過一系列Chuck 70同Run Star Hike，當年已經好多人搶。估唔到今次撞埋Diadora，一樣咁有睇頭。

成對鞋勁多色，但又唔會覺得亂。夜綠、海軍藍、帝國紅、公主藍幾隻色撞埋一齊，反而好有復古味。再加埋金屬配件同雙鞋帶設計，成件事即刻好JW。

最有心思係鞋帶位，JW Anderson logo鞋帶疊住普通鞋帶去綁，遠睇都認得出係聯名款。鞋踭位置仲繡咗Diadora logo同「1975」字樣，算係向Equipe初代年份致敬，下面再加 JW Anderson標籤，細節位真係做得幾靚。