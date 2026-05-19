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生活
出版：2026-May-19 04:00
更新：2026-May-19 04:00
Fashion and the City

JW Anderson 與 Diadora 聯名波鞋有驚喜

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JW Anderson與Diadora聯名運動鞋，海軍藍與牡丹紅鞋帶配色，好經典old school。

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JW Anderson設計師Jonathan Anderson真係忙到癲，身兼Dior創作總監，又要搞自己品牌，仲長期同Uniqlo合作，完全係分身有術。

廣告相取鏡精奇，係咪好吸睛呢。官網話呢隻藍叫公主藍Princess Blue。

廣告相取鏡精奇，係咪好吸睛呢。官網話呢隻藍叫公主藍Princess Blue。

今次佢同Diadora聯名就真係幾有驚喜。JW Anderson其實之前都玩過波鞋聯名，2017年同Converse推出過一系列Chuck 70同Run Star Hike，當年已經好多人搶。估唔到今次撞埋Diadora，一樣咁有睇頭。

今次聯名主角係Diadora Equipe，呢對鞋最早喺1975年推出，本身係俾專業運動員著。鞋型保留返Equipe經典嘅修長低筒輪廓，但JW Anderson就加咗好多佢最拿手嘅撞色元素落去。

棗紅色這款就改了個霸氣名字，帝國紅Empire Red。

棗紅色這款就改了個霸氣名字，帝國紅Empire Red。

成對鞋勁多色，但又唔會覺得亂。夜綠、海軍藍、帝國紅、公主藍幾隻色撞埋一齊，反而好有復古味。再加埋金屬配件同雙鞋帶設計，成件事即刻好JW。

最有心思係鞋帶位，JW Anderson logo鞋帶疊住普通鞋帶去綁，遠睇都認得出係聯名款。鞋踭位置仲繡咗Diadora logo同「1975」字樣，算係向Equipe初代年份致敬，下面再加 JW Anderson標籤，細節位真係做得幾靚。

開綠燈拼橙猄皮這款取名為Green Light。

開綠燈拼橙猄皮這款取名為Green Light。

今次campaign都拍得幾型，搵咗Conor Sánchez出鏡，由Sammy Khoury操刀，成個畫面角度都幾新鮮，有種old-school時裝廣告feel，幾吸睛。

而家聯名系列已經喺官網同部分專門店開賣，Jwanderson.comDiadora.com同埋倫敦、米蘭和東京的JW Anderson專門店發售，香港想買嘅話，暫時都係官網入手最快手。熱門配色感覺好易斷碼，鍾意真係要快。

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