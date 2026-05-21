一場跨越半世紀的滿漢滋味傳承

一九七七年，香港國賓酒樓內，一場由日本TBS電視台策劃的「滿漢全席」轟動全城。據說當時一席索價十萬港元，足以購入一層樓。座上嘉賓橫跨不同界別，藝人汪明荃也是席上客。當年，一位27歲的青年廚師，為了求得學習機會，應前輩林葉師傅的指派，到場擔任廚房雜工。半世紀後，這位青年已成為備受推崇的飲食文化大師，更獲邀為今日「滿漢全席」拔萃宴擔任廚藝顧問——他正是尹達剛師傅。 這段跨越半世紀的經歷，正好映照出宴席如何承載飲食文化的記憶，並在歲月流轉中不斷重生。

今日，中菜食府「唐述」聯同香港歷史博物館策劃跨界合作，配合「香港故事」常設展以全新面貌開幕，從館方提供的歷史檔案中汲取靈感，於即日起至2026年7月31日期間推出「唐述華筵」嘗味菜單。唐述廚藝總監周世韜師傅以傳統「滿漢全席」為藍本，憑藉當代粵菜技法，將宮廷盛宴的氣派與典故，細緻地轉化為現代餐桌上的味覺敘事。 細說「香港故事」 重新開放的「香港故事」展覽，從社會結構、城市面貌到飲食文化，多角度梳理香港的歷史脈絡。其中一組焦點展品，是一套來自1960年代金龍大酒家的「大漢全筵」菜單——這四度珍貴文獻，直接成為「華筵」菜單構思的歷史錨點。項目亦邀得文化與歷史學者吳瑞卿博士提供學術參考。吳博士指出，宴席從來不止於飲食，更是社會變遷的縮影：「民間嫁娶賀壽、節日慶祝的筵席，以至宮廷式盛宴，各有規制及菜式安排，從中可見不同時代的社會結構與文化面貌。」

跨界合作的另一關鍵人物，正是當年那位年輕廚師——尹達剛師傅。擁有逾50年中國廚藝經驗的他，以「華筵」顧問身份，憑親身經歷與深厚造詣，為菜單的歷史脈絡把關。 我有幸獲邀出席「華筵」的試菜宴，席間聆聽吳瑞卿博士與尹達剛大師娓娓道來的文化掌故，細味周世韜師傅的手藝，始真正體會何謂「以味述史」。是次「華筵」，周師傅借鑑滿漢全席的宴席精神，從菜名、選材到擺盤，皆暗藏典故。 例如「金榜揚名」，嚴選寧夏灘羊，以傳統烤製工藝呈現外酥內嫩、肉味清雅的風骨。菜名取「羊」與「揚」同音，寄寓功名成就之意。另一道「一掌山河」，靈感源自昔日以熊掌入饌的珍饈意象，周師傅改以話梅慢炆豬手作當代演繹——豬手軟糯豐腴，酸甜層次分明，既象徵氣度與權勢，又不失現代人追求的平衡滋味。整席「華筵」絕非單純復古，而是讓傳統文化在舌尖上優雅再現。

宴席設有十道菜及八道菜選擇。由於每道菜皆講究工序與時令，每席只供6位享用，最少提前7天預訂。