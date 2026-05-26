二十歲鬥快，五十歲後我反而學識「慢」

香港人一向勤力，work hard我從來唔懷疑。我自己都係由日日拼、日日追業績、日日同時間競賽走過來。但今日我反而發現，一個真正成熟嘅領袖，未必係衝得最快嗰個，而係喺混亂入面，仍然能夠保持節奏嗰個。

直到做咗三十五年管理，帶過團隊，見過高低起跌，再去意大利、再留喺日本一段時間，我開始重新思考一件事：

二十幾歲第一次去歐洲，腦入面只有一件事：唔好浪費時間。朝早趕景點、夜晚趕食飯，一日去幾個城市，影幾百張相，總覺得行程愈滿，人生就愈精彩。嗰個年代，我哋相信：「跑得快，先會贏。」

今次喺意大利，我見到有人一杯咖啡坐成個下午；喺日本，又見到好多店舖幾十年只專注做好一件事。以前我未必理解，甚至覺得太慢。但而家我明白，真正厲害嘅人，唔係靠「趕」，而係靠「穩」。

因為跑得快，只係一時；行得遠，先係本事。而家AI年代，資訊太多、節奏太快，人人都怕落後。但一個團隊如果只剩速度，冇思考、冇溫度，其實走唔遠。以前旅行，我睇風景；今日我開始睇人。睇一個地方點樣生活，睇一間公司點樣管理，甚至睇一個人喺壓力之下，仲有冇從容。