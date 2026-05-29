Bonnie興奮說：「在湖畔旁跑步，置身其中，真的十分療癒！」我和應：「最重要是，完成賽事後，還可以在洞爺湖周邊的溫泉浸浴，紓緩一下跑步後繃緊的肌肉。」阿Sa提議：「我跟CC也在傷患中順利完成10公里賽事，現在該去慶祝一下。聽聞北海道的湯咖喱很馳名，不如我們去試試。」我提議：「有一家就在附近啊！」

這間店是我吃湯咖喱的啟蒙店，從前未嘗過湯咖喱，還以為味道跟日式咖喱一樣，帶有甜甜的味道，加上濃稠的湯汁，實不是我的口味。但原來湯咖喱的湯頭是比較稀薄的，沒有那種甜味，而且還可以選辣度，傳統的湯咖喱還會加入5款以上新鮮的蔬菜，所以我一試愛上。我們等了15分鐘左右，獲安排入座。