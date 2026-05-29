Bonnie興奮說：「在湖畔旁跑步，置身其中，真的十分療癒！」我和應：「最重要是，完成賽事後，還可以在洞爺湖周邊的溫泉浸浴，紓緩一下跑步後繃緊的肌肉。」阿Sa提議：「我跟CC也在傷患中順利完成10公里賽事，現在該去慶祝一下。聽聞北海道的湯咖喱很馳名，不如我們去試試。」我提議：「有一家就在附近啊！」
這間店是我吃湯咖喱的啟蒙店，從前未嘗過湯咖喱，還以為味道跟日式咖喱一樣，帶有甜甜的味道，加上濃稠的湯汁，實不是我的口味。但原來湯咖喱的湯頭是比較稀薄的，沒有那種甜味，而且還可以選辣度，傳統的湯咖喱還會加入5款以上新鮮的蔬菜，所以我一試愛上。我們等了15分鐘左右，獲安排入座。
阿Sa說：「本來以為並非自駕遊，只好留在溫泉酒店活動，幸好，溫泉附近就是市中心，還有數家知名食店，最重要，溫泉酒店還提供免費札幌市專車接送，蠻方便啊！」Bonnie吃得津津有味：「其實湯咖喱致肥嗎？」我分析：「外吃的咖喱通常脂肪較高，廚師會加入大量油脂爆香香料，而且根據不同地區的口味，會加進椰汁、牛油和鮮奶油等高脂食材。」我續提議：「不過，其實咖喱粉本身幾乎不含熱量，若果自家製咖喱，用咖喱粉，配合脫脂奶或豆漿，再加雞柳等低脂食材，其實減肥也可享用咖喱雞飯啊！」
Bonnie叮囑我說：「那麼，麻煩你仔細用味蕾緊記這個咖喱的味道，回到香港，就做一個減肥版的湯咖喱給我吧！」
Soup curry mog mog
北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉124-4