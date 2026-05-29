AI只是工具 不會構成競爭優勢

我曾經聽過一些創業者說：「我們的業務雖然還沒錢賺，但當AI技術更成熟之後，成本就能大幅降低，到時候就會開始獲利了。」每次聽到這樣的想法，我心裡其實不太樂觀。原因是如果一個商業模式根本沒錢賺，就算AI能把成本壓低，也未必能讓它轉虧為盈。因為AI只是工具，競爭對手也同樣能用。當大家都能降低成本，市場競爭只會更激烈，到頭來還是賺不到錢。AI降低的是「生產成本」，卻解決不了「商業模式的根本問題」。

AI跟所有工具一樣，當它變得普及，使用它就只是基本條件，而不是競爭優勢。舉例說，我剛出社會工作的時候，電腦還不普及，整個部門只能共用幾部電腦。現在，電腦已經成為必備設備，每個員工都有一部，功能也愈來愈強大，但沒有任何一家公司會因為「每人都有電腦」而擁有競爭優勢。