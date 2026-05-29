AI只是工具 不會構成競爭優勢

我曾經聽過一些創業者說：「我們的業務雖然還沒錢賺，但當AI技術更成熟之後，成本就能大幅降低，到時候就會開始獲利了。」每次聽到這樣的想法，我心裡其實不太樂觀。原因是如果一個商業模式根本沒錢賺，就算AI能把成本壓低，也未必能讓它轉虧為盈。因為AI只是工具，競爭對手也同樣能用。當大家都能降低成本，市場競爭只會更激烈，到頭來還是賺不到錢。AI降低的是「生產成本」，卻解決不了「商業模式的根本問題」。
AI跟所有工具一樣，當它變得普及，使用它就只是基本條件，而不是競爭優勢。舉例說，我剛出社會工作的時候，電腦還不普及，整個部門只能共用幾部電腦。現在，電腦已經成為必備設備，每個員工都有一部，功能也愈來愈強大，但沒有任何一家公司會因為「每人都有電腦」而擁有競爭優勢。
如果你覺得導入AI就能讓企業脫穎而出，請別想得太美好。即使你比對手更早採用，或者自認比別人更會運用AI，這種優勢也不會持久，競爭對手也能很快跟上，這不可能成為企業的護城河。
真正能帶來長期競爭優勢的，是那些難以複製的東西：品牌、信任、網絡效應、專有數據、企業文化等等。無論你用哪一種AI工具，市場領導者的品牌價值、分銷網絡和規模效益都無法複製。Google和Facebook的優勢，不是因為它們用AI(大家也都用)，而是它們擁有龐大、由用戶生成且難以替代的專有數據。至於一個能夠快速決策、跨部門協調、靈活應變的團隊，這樣的企業文化與團隊精神，更是任何AI工具都無法取代的競爭力。