反敗為勝的地獄占星師

日劇《地獄占星師》(Straight to Hell)之所以吸引，不單只是因為它描寫一位傳奇占卜師的荒誕人生，加上劇中的「細木數子」，每一次跌進深淵後，總能以意想不到的方式重新站起來。她的人生像過山車，忽高忽低，昨日還在紙醉金迷，明日已經跌入谷底，讓人看得喘不過氣。 童年時的她，窮得每天餓著肚皮，後來憑著膽識與厲害的手腕，在夜世界打滾，慢慢闖出名堂。以為她終於抓住命運，好好享受榮華富貴，卻又一次次被貪婪的命運反咬。嫁入豪門、被男人欺騙、背負巨債，人生像永遠跟她過不去。

當她走投無路時，曾經動過尋死念頭。可是，偏偏每一次走到盡頭，她又總會有新的方法生存下去。她像打不死的野草，被踐踏後，又會從裂縫重新長出來。

低潮來臨時，我們總以為眼前的痛苦會維持一輩子，以為再也等不到天亮，見不到隧道盡頭。可是回頭再看，很多曾經以為過不去的事，原來最後都過去了。 細木數子的人生充滿爭議，做過很多令人反感的事，甚至不擇手段，她身上那份「無論跌得多深，仍然死命爬起來」的生命力，真實反映，活著本身，可以是一種反敗為勝。可是她能東山再起，某程度上因為她比別人更狠、更懂算計。 如果一個人的成功是建立在傷害別人之上，那還算真正的勝利嗎？也許，活著重要，但比「活下去」更重要的，是選擇怎樣有底線地活下去。

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