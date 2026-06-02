有公司醫保 就不需要個人醫保？

不少打工仔都有一份公司團體醫保，以為「有就得」，卻往往到索償時才發現保障缺口。要真正安心，關鍵在於懂得善用「公司醫保」與「個人醫保」，發揮互補作用。 首先，必須認清公司團體醫保的局限。企業為控制成本，通常只保障基本醫療開支，手術費、麻醉師費和雜費賠償均設有限額。一旦患上癌症，需要標靶藥、免疫治療等治療方案，公司醫保往往只覆蓋小部分開支。很多公司醫保亦不設「出院後門診」或「出院後中醫護理」保障，打工仔往往要自掏腰包。

個人醫療保險的作用，正好能填補這些缺口。最理想的配置，是揀選一份設有「自付費」的個人醫療計劃。索償時，可先用公司醫保賠償，餘下的醫療費用再由個人醫保理賠。 舉例說：入院總開支35萬港元，若購買了一份設有2.5萬港元自付費的高額自願醫保，只要公司醫保賠償額超過自付費，餘額便由該份自願醫保全數支付。這樣既能享有高額保障，保費亦因設有自付費而大幅下調，哪怕遇上大病，也毋須擔心公司醫保限額「爆煲」。 此外，個人醫保更是持久的「安全網」。轉工時會失去公司的醫療保障，若在待業期間不幸患病，沒有個人醫保便會出現保障真空期。

而住院現金類個人保險更可與實報實銷的公司醫保同時索償，彌補住院期間的收入損失，避免「手停口停」，亦值得考慮。 趁健康時建構好「公司+個人」的醫療組合，才是對自己與家人最負責任的安排。 ✽「自付費」(俗稱「墊底費」)：是指客戶向保險公司索償時，須自行支付的定額醫療開支，餘下的費用會由保險公司根據保單條款賠償。