大多數人總以為，發達靠運氣、靠背景、靠時勢。但從身心靈與潛意識的層面來看，一個人的貧富層級，從來不是由外在機遇決定，而是被隱藏的潛意識牢牢設定。

我們的顯意識，是我們看得到的想法——我想賺錢、我想升職、我想創業成功。

但潛意識，是我們看不見的底層，包括信念、童年印記、內在恐懼與自我定義，心理諮詢和催眠的過程，就是探索這個被收藏的潛意識如何影響我們。

人生最大的真相是，生活中很常見一種人，勤奮、節儉、肯吃苦、能力不差，卻始終原地踏步，小有收入就會遇到開支破財、投資虧損。這不是運氣差，是潛意識的「貧窮程式」在自動運行。