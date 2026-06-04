啟動禮由大會董事會主席唐榮敏牧師致歡迎詞揭開序幕。他指出，這次佈道大會不僅是一場聚會，更是本土福音使命的歷史承接。在經歷無數變遷的香港，唯有福音的大能才能真正轉化生命，為城市注入盼望。

當天，會場座無虛席，逾1,700位來自全港不同宗派的牧者、機構代表及弟兄姊妹聚首一堂。詩歌、讚美操、百人詩班、信息分享、禱告與亮燈儀式，交織成一場充滿歡欣與感恩的屬靈饗宴。

大會顧問吳振智牧師的信息極具感染力。他坦言，在現今環境下舉辦大型佈道會，無論在人力、財力或跟進上，都面對極大困難。然而，這份福音的聲勢，正是打破社會冷漠、喚醒人心的重要契機。

「香港福音盛會」邀請了多位極具分量的講員，希望信息能涵蓋不同背景和階層的人士。大會幹事陳一華牧師在會上公布2027年佈道大會的六位講員名單，包括公開場的陳謳明大主教、吳振智牧師和高銘謙牧師；中學生場的謝又生牧師，以及普通話場的蔡頌輝牧師和國際場的甘力克牧師。六位講員來自不同宗派與背景，體現了教會合一、福音無界的精神。