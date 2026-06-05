華強北路 維修iPhone手機坑多

上集講到一朝醒來，我的iPhone忽然綠屏了!想去華強北路維修，我用小米手機在豆包上搜尋可靠的iPhone維修店，但出來的幾個答案，全部都是過時，去到現場，一係就已經執笠，一係已經變成貿易公司。
最後唯有靠自己的本能，在遠望數碼中心找了半天。我的篩選條件，第一要現場有技術工人，第二可以現場監管維修。所以我不會去那些只有一個銷售員的小店，因為價錢反而其次，我知道維修iPhone實在太多蠱惑嘢。最後找到這間極速修，10年老店，店舖也頗大，現場有6個工人埋頭苦幹維修iPhone。老闆跟我講明，如果我的屏幕可以用的話就不用換，只會收我維修手工費￥280。
然後技工就將我的iPhone放在一個加熱板上，原來iPhone的屏幕是熱溶膠黐上去主板的，要先將膠水融化，然後維修工人就用刀片慢慢將屏幕同主板分離。他用顯微鏡慢慢研究IC板那裏接觸不良，最後用了一條銅線接駁了兩個IC，再加上絕緣膠布。神奇的事情就發生了，再度開機的時候，就出現了久違的蘋果logo！
老闆跟我解釋，由於我的屏幕沒有入水，也沒有跌過，應該只是接觸不良，所以他才有信心維修。其他的不良舖頭通常都會用百多元的價錢收單，然後拆下屏幕後，肉隨砧板上，要求你換屏，國產￥800多，原廠的要￥1,500。同時拆下來的原裝蘋果Mon也很值錢，對你來講是垃圾，小店維修一下拿去循環再賣！