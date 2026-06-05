華強北路 維修iPhone手機坑多

上集講到一朝醒來，我的iPhone忽然綠屏了!想去華強北路維修，我用小米手機在豆包上搜尋可靠的iPhone維修店，但出來的幾個答案，全部都是過時，去到現場，一係就已經執笠，一係已經變成貿易公司。

最後唯有靠自己的本能，在遠望數碼中心找了半天。我的篩選條件，第一要現場有技術工人，第二可以現場監管維修。所以我不會去那些只有一個銷售員的小店，因為價錢反而其次，我知道維修iPhone實在太多蠱惑嘢。最後找到這間極速修，10年老店，店舖也頗大，現場有6個工人埋頭苦幹維修iPhone。老闆跟我講明，如果我的屏幕可以用的話就不用換，只會收我維修手工費￥280。