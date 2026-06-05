被肩膊痛纏繞多月，終於找到問題核心。原來，過大的壓力加上錯誤的姿勢，除了影響心理健康，還會令肌肉長期處於繃緊的狀態，而這種「力量」足以令附近的筋腱撕裂，我的「痛」，就是這樣煉成的。

我語重心長對Bonnie說：「我決定要重啟人生。」她問：「你受了甚麼刺激？」我堅決說：「我覺得是時候要正視肩膊痛問題，加倍留意日常姿勢，以及努力練習普拉提，希望能治療問題的根本。」她被我感染：「見你那麼積極，我也要積極管理一下自己的身型和健康，這星期實在酷熱，試穿上背心短褲，但肥肉橫生，情況慘不忍睹。」