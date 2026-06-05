被肩膊痛纏繞多月，終於找到問題核心。原來，過大的壓力加上錯誤的姿勢，除了影響心理健康，還會令肌肉長期處於繃緊的狀態，而這種「力量」足以令附近的筋腱撕裂，我的「痛」，就是這樣煉成的。
我語重心長對Bonnie說：「我決定要重啟人生。」她問：「你受了甚麼刺激？」我堅決說：「我覺得是時候要正視肩膊痛問題，加倍留意日常姿勢，以及努力練習普拉提，希望能治療問題的根本。」她被我感染：「見你那麼積極，我也要積極管理一下自己的身型和健康，這星期實在酷熱，試穿上背心短褲，但肥肉橫生，情況慘不忍睹。」
我支持她：「夏天是一個減肥的好季節，畢竟酷熱天氣令人胃口下降，較容易控制食慾。上周氣溫高達35度，我只想到吃韓式水冷麵。」她點頭說：「完全同意！但韓國餐廳的水冷麵要80多元，價錢令我卻步，我還是選了譚仔32元的下午茶餐。」我笑說：「只是大家的金錢價值定位不同！我倒不會用千多元買連身裙。」她說笑：「你當然不會買裙啦！」
我說：「相信這個夏天一定會更熱，所以可以學習自製消暑午餐。」她問：「有甚麼減肥食譜推介？」我建議：「可以做薯仔沙律，材料只用薯仔、雞蛋、蝦仁和青瓜。另一選擇，你吃過通粉沙律嗎？用通粉伴入吞拿魚或三文魚碎，加車厘茄，再加入日式柚子汁便可。日式胡麻冷麵也很不錯，材料有素麵、雞絲和青瓜。這三道菜式該不難做的。」她向我微笑說：「聽起來不太難做，最重要是你可以做給我！」