上星期到戈壁沙漠，展開四日三夜的徒步之旅，除了穿越猶如火焰山的大峽谷外，一望無際的荒漠同樣令人震撼。
站在荒涼的平原，只有腳底下的碎石及幼沙，極目遠眺一列長長的山脈，以及更遙遠背後的雪山，這等景象實在夢幻。但想像如果沒有足夠的水及食物，真的會是九死一生。
平常在香港，日間天清氣朗，傍晚時份找一個較為開濶的地方，很大機會看到夕陽，毋需太費功夫。要看日出，需要比較多的運氣，要專登在摸黑時候爬起床，就算你有這樣的誠意，天空的浮雲是否願意為你散開，絕對沒有保證。
出外旅行，無論是爬上高山或者住在海邊，觀賞日出日落，都是重點項目。看著太陽從海中升起，又或夕陽沒入海平線，都總會讚嘆大自然的神奇。
這次我們有一晚在無邊無際的「戈壁灘」紥營過了一晚，吃飯後，重頭戲就是等待晚上九時的夕陽。其實前兩晚，已經欣賞非常精彩的日落，一晚是有無數風車作前景，一晚則是整列樹林，這晚卻是看著太陽直沉地平線。太陽歸隱後，開闊的天空，立即染上紅霞，變化多端的雲彩，美得令人透不過氣。
第二天，凌晨四時爬出帳幕，趁營地仍未開燈，抬頭就見到繁星伴襯的銀河，雖然已經是第三次肉眼看銀河，心裡仍是很感動。
精彩節目一浪接一浪，徒步隊伍出發之際，回頭一看，太陽就從地平線上升起，人生第一次見到這個畫面，這本來是大自然最日常的景象，卻是城市人眼中的「奇景」。那一刻……好像……人生……也無憾了！
這次旅程是與一批視障及聽障人士一起徒步，過程下次分享。