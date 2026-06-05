上星期到戈壁沙漠，展開四日三夜的徒步之旅，除了穿越猶如火焰山的大峽谷外，一望無際的荒漠同樣令人震撼。

站在荒涼的平原，只有腳底下的碎石及幼沙，極目遠眺一列長長的山脈，以及更遙遠背後的雪山，這等景象實在夢幻。但想像如果沒有足夠的水及食物，真的會是九死一生。

平常在香港，日間天清氣朗，傍晚時份找一個較為開濶的地方，很大機會看到夕陽，毋需太費功夫。要看日出，需要比較多的運氣，要專登在摸黑時候爬起床，就算你有這樣的誠意，天空的浮雲是否願意為你散開，絕對沒有保證。