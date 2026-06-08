有些地方，初去不覺得有甚麼特別，甚至可能還覺得有點索然無味，但放下期盼的節奏，深入和它「相處」更長時間，你才會發覺其魅力所在——台東就是這樣的地方。
我不是第一次去台東就愛上。大學時曾在台北當交換生，有次和朋友選在台東來一個3天2夜小旅行。計劃時才發覺當地交通不太方便，也沒有什麼特別景點。如果想一天跑幾個地方，就要把握時間，分秒必爭，要不然錯過了班次，下一班就不知道等到甚麼時候。帶著「跑景點」、「打卡式」的心態前往，不期然就覺得台東有點「悶」。「好山好水好無聊」，台東人也常拿外地人對他們的評價來自我幽默一番。
其實沒有想過再去，不過有時上天的安排是很神奇的。那次我一心想著要去台灣打工換宿，但不知道選哪裡比較好。剛巧那段時間，聽了台灣雲門舞集來自台東的一位舞者分享，覺得深受震撼，突然就覺得，應該要來台東看看。結果第二次來，是帶著身心都生病了的自己來到，每天除了在咖啡店幫忙做小幫手外，剩餘時間就跑去海邊去看海，完全沒有任何行程。但慢慢地，我發現自己內心漸漸被大海療癒了，也愛上了當地人的率性和樂觀，甚至還喜愛到替這個地方自資出了一本旅遊小誌，往後還一而再地回到這片土地，實在是預料之外。
境隨心轉，其實不是台東無聊，而是我們的心太忙，忙得沒有花時間去感受其中的美。寶物其實可能一早就在我們身旁，只待我們停下來去發現。