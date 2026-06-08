有些地方，初去不覺得有甚麼特別，甚至可能還覺得有點索然無味，但放下期盼的節奏，深入和它「相處」更長時間，你才會發覺其魅力所在——台東就是這樣的地方。

我不是第一次去台東就愛上。大學時曾在台北當交換生，有次和朋友選在台東來一個3天2夜小旅行。計劃時才發覺當地交通不太方便，也沒有什麼特別景點。如果想一天跑幾個地方，就要把握時間，分秒必爭，要不然錯過了班次，下一班就不知道等到甚麼時候。帶著「跑景點」、「打卡式」的心態前往，不期然就覺得台東有點「悶」。「好山好水好無聊」，台東人也常拿外地人對他們的評價來自我幽默一番。