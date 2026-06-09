Gustaf Westman為Nike經典Swoosh換上粉紅新裝 預告陶瓷家居系列即將登場

瑞典人氣設計師Gustaf Westman再次帶來話題之作。這位近年憑藉糖果色家具、波浪曲線設計及圓潤飽滿的「Chunky」美學風靡全球社交平台的設計師，正式宣布與運動品牌Nike展開全新合作，率先預告一個令人期待的家居設計企劃。
Westman日前透過Instagram公開首個聯名作品，一個以陶瓷打造、塗上其標誌性粉紅色調的立體Nike Swoosh雕塑隨即成為焦點。這個全球最具辨識度的品牌標誌，在其充滿玩味的設計語言下，被重新演繹成一件兼具藝術感與收藏價值的家居擺設。
現年30多歲的Gustaf Westman，近年可說是設計界最具代表性的「Instagram 設計師」之一。他於疫情期間憑藉自家設計品牌迅速冒起，以鮮明的粉紅、藍色及奶油色系，配合圓潤誇張的造型家具與家品，成功俘虜新世代消費者。
其中最具代表性的作品包括波浪形鏡子(Curvy Mirror)、胖胖餐具系列及色彩繽紛的家具設計，除了經營個人品牌外，Westman近年亦頻頻與國際品牌合作。
2024年，他與家居品牌及家具巨頭IKEA 展開合作企劃，進一步將其標誌性的北歐玩味美學帶入大眾市場。其作品亦曾現身多個設計展覽及品牌快閃空間，引起廣泛討論。
2025年與名車Mercedes-Benz合作，將其招牌的流線曲面及糖果色設計元素融入品牌體驗及創意企劃之中，成功打破汽車與家居設計之間的界限。
今次預告與Nike合作，正好延續品牌家居用品熱潮。從目前曝光的作品可見，經典Swoosh被重新塑造成更圓潤、更立體的雕塑形態，既保留Nike的運動基因，同時融入Gustaf Westman一貫的童趣美學。
據悉，Gustaf Westman x Nike聯名企劃預計將於下周在洛杉磯正式亮相。更多產品細節及發售資訊相信很快就會陸續公布，而這個粉紅色Swoosh，或許只是整個系列的第一個驚喜。