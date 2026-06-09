Gustaf Westman為Nike經典Swoosh換上粉紅新裝 預告陶瓷家居系列即將登場

瑞典人氣設計師Gustaf Westman再次帶來話題之作。這位近年憑藉糖果色家具、波浪曲線設計及圓潤飽滿的「Chunky」美學風靡全球社交平台的設計師，正式宣布與運動品牌Nike展開全新合作，率先預告一個令人期待的家居設計企劃。

Westman日前透過Instagram公開首個聯名作品，一個以陶瓷打造、塗上其標誌性粉紅色調的立體Nike Swoosh雕塑隨即成為焦點。這個全球最具辨識度的品牌標誌，在其充滿玩味的設計語言下，被重新演繹成一件兼具藝術感與收藏價值的家居擺設。

現年30多歲的Gustaf Westman，近年可說是設計界最具代表性的「Instagram 設計師」之一。他於疫情期間憑藉自家設計品牌迅速冒起，以鮮明的粉紅、藍色及奶油色系，配合圓潤誇張的造型家具與家品，成功俘虜新世代消費者。