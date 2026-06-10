《搞乜鬼》依然好搞鬼 《宇宙天王》奪命雜作

第一集《搞乜鬼奪命雜作》始於2000年，而Mattel因玩具而推出的卡通《宇宙天王》(HE MAN)更早，始於1985年，連紅白機才剛面世，全球細路還在玩塑膠玩具，兩者同樣在今個月推出電影新作，結果成品如何？

過往幾乎每集《搞乜鬼奪命雜作》都會看，但說真的很難因為看到《搞乜鬼奪命雜作》原班人馬重現大銀幕而感到興奮，他們不是捉鬼敢死隊。但在觀看過程中，我確實充滿了感恩與滿足。很久沒看過一部96分鐘的影像中，每一秒都全方位、全天候塞滿笑料，務求博君一笑。從大綱到細節，從即興台詞到髒話，從俚語到雙關語，再到肢體動作，全都放到最大最極端。可以說是無孔不入地想逗你笑。我知道「渾身解數」這四個字很老套，但也只有這四個字才能形容戲裡每一位參與的演員。肆無忌憚又有喜感的演員非常罕有，華語地區尤甚。

其實《搞乜鬼奪命雜作》裡的笑點非常像王晶那種最低俗、最low的笑點。所以觀看時常想起九十年代那些《嘩鬼》系列。其中有幾場戲簡直讓人合理懷疑有參考港產片的成分：第一是利用廣告橋段來模仿其他電影的公式，也就是張家輝當年拍王晶電影時模仿黎明廣告那一招；另一是玩《賭聖》裡周星馳自製慢動作。不過當然那只是形式，怎麼做、怎麼玩、好不好笑才是重點，我觀影時笑得咯咯聲。

但笑是有門檻的，你要看過之前的幾部恐怖片，不是光知道，是一定要看過才會懂得笑。這裡再透露一個梗：這部戲模仿《凶器》裡小孩中邪奔跑，但換成一個黑人半身裸跑，之後又問：「大家為甚麼用火影跑？」這類梗必須知道原作才會大笑。我聽到「火影跑」直接大笑了，因為之前看《凶器》時就已經這樣想過。而沒有門檻的笑點則是玩一些拆解——拆解恐怖片拍攝的公式。例如被兇手追殺時，鏡頭總會拍到被追殺者無路可逃，但其實拉遠景會發現房間很大，旁邊還有幾個人正在打牌，這就是玩弄可視角度；又或者一些運鏡技巧也被導演用戳破的方式嘲弄，對公式化的恐怖片製作大力奚落鞭撻，形成笑點。



全片百分之九十九充斥性器官、毒品、種族歧視、反LGBTQ、共和黨……注定有人會看不習慣覺得難受。青菜蘿蔔各有所好，人之常情，沒有誰有資格看不起誰。只是如果你想笑一笑，人生在世，聽完《光明頂》陶傑的英式幽默，也可以接著看《海綿寶寶》和派大星自high暢遊海底世界。想起以前看過一個訪問，說拍攝《家有喜事》時現場飛紙仔，不知道誰突然想到要讓吳君如說「把後花園的草皮修好」，就立刻叫人去買幾百碼人造草皮鋪滿，所花費的人力物力堪比《滿城盡帶黃金甲》最後一場粉飾太平鋪滿花朵。如今的港產片大概再也沒有如此的人力物力精力活力。樂見《搞乜鬼奪命雜作》依然願意花盡金錢力氣逗你笑，且看且笑且珍惜。

在電子奶嘴橫行數十年的今天，Mattel依然能夠屹立不倒，本身已是一個奇蹟。如今他們逐一將旗下IP搬上大銀幕，先有《Barbie》，後有《He Man》，相信很快就會輪到《Hot Wheel》。電影《Barbie》同時喚起了舊世代玩具的情懷，又巧妙平衡了新世代男女的身份與價值觀，因此票房大獲成功。有這顆珠玉在前，要在《He Man》中再次沿用這套公式實在很難避免。你會看到He Man這個角色長著娃娃臉卻又超級壯碩，正好貼合當下韓系審美中那種紅唇白齒、瓜子臉配滿身肌肉的女性審視男性的新標準——這其實挺好的。飾演亞當的男主角Nicholas相當討喜，連我身為男性也喜歡他；女主角Camila Mendes簡直就是人間尤物，其美臀更勝《妮姬》、《劍星》等所有人工臀部。