以前，我常常把這兩句話掛在嘴邊。在「我的目標」上，我總愛寫下密密麻麻的計劃。結果，我設定了不少遙不可及的目標：有些是社會標準下的「完美清單」，有些則是別人眼中「好」的成就。可是，靜下心來問問自己，這些目標當中，好像沒有一個是我內心真正渴望去做的……於是，一天一天過去，我還是沒有達成這些好像不錯的目標。

那種「總是原地踏步」的挫敗感，曾經像一塊大石壓在心頭，讓我對自己失望。坦白說，我本身也有很多不想為人知的陰暗面與惰性，下定決心多少次：明天一定要開始減肥、對家人說話要溫柔一點、今晚絕對要早睡早起……但現實往往是，計劃總趕不上變化，惰性也總是揮之不去。一不小心，我更會因為疲憊而對家人失去耐性發脾氣。

每當我又一次「未能做到」的時候，我也曾陷入深深的自責，覺得自己一無是處。但隨著日子漸長，我慢慢學會了改變想法。那些別人覺得好的目標，做不到就算了吧！那些不屬於自己的包袱，要學習拋下。真正想做的事，若達不到期望，與其內疚，不如選擇多給自己一次機會，而不是立刻斷言自己「永遠不可能做到」。承認自己有時就是會偷懶、會軟弱，並不代表放棄，而是給自己一個喘息的空間。今天做不好，明天再試一次就好。接納這個充滿缺點的自己，才是我最重要的一課。