1520敬拜群在哪兒？

當香港教會說沒有年青人，年青人卻在街頭唱自己的歌……

一個令我不解的現象 最近接觸到上述這個相當吊詭的現象，值得我們深思。 一間跨國神學院[註1]，第二年在本港舉辦基督教音樂敬拜音樂會[註2]，目標清晰：招募15至20歲的青少年，善用他們的空餘時間，將他們在音樂上的恩賜與熱誠，透過一個官方平台釋放出來。活動提供錄音室、教練培訓[註3]、演出機會、入場門檻極低……而且已經是第二年舉辦，理應累積了一定口碑。

同一群年輕人，兩個世界

然而，在為期5個月的招募期裏，出現了一個耐人尋味的對照：學校及教會異口同聲表示：「我們沒有這個年齡層的年輕人。」另一邊廂，當訪問該年齡層的青少年時，他們卻說：「學校及教會舉辦的活動很沉悶，不想參與。」 同一群年輕人，在體制內「消失」，在體制外卻異常活躍。他們自組樂隊、街頭表演、上網分享影片，掌聲與點擊率從不缺少。 這不是一個資源不足的問題，這是一個世代鴻溝的問題。

從心理學看青少年：渴望被看見，拒絕被規訓 從心理學角度看，15至20歲正處於Erik Erikson提出的「自我認同與角色混亂」的關鍵期。這個階段的年輕人，極度渴望被看見、被肯定，但又同時抗拒被標籤、被規訓。他們想證明自己不再是孩子，卻仍未完全具備成人的資源與話語權。 當教會或學校以「活動」的形式去「提供」機會時，無論內容多麼精彩，形式上一旦帶有「上對下」、「教導對受眾」的框架，年輕人的防衞機制便會啟動：「又是那些大人想我們參加的東西。」

相反，街頭表演、自組樂隊、上載影片到社交平台，這些行為之所以吸引，不是因為音樂水準更高，而是因為那是他們自己發起、自己掌控、自己承擔風險的過程。那份自主感，才是真正的動力來源。

資源不缺，缺的是誰做主導 吊詭的是，學校與教會並非沒有資源，甚至錄音室、教練、演出機會這些條件，遠比街頭來得專業。但問題癥結在於：誰是主導者？ 當一個活動被設定為「招募年輕人來參加我們的平台」，年輕人接收到的潛台詞是：「你來我們的場地、用我們的資源、接受我們的訓練，成為我們想要你成為的樣子。」這與他們內心「我想做自己、證明自己」的驅力，本質上是衝突的。

「建立平台」與「連結平台」的關鍵心態轉變 神學院的負責人(丘放河院長[註4])跟我說了一句話，我印象很深：「我們不是要『建立』一個平台給他們，我們是想『連結』他們已有的平台。」 這是兩種截然不同的心態。前者是「由上而下」的供應鏈思維，後者是「由下而上」的協作關係。 學校與教會之所以說「沒有年輕人」，可能是真心話：因為在他們現有的互動模式裏，年輕人的確不願意現身。但年輕人並非不存在，他們只是以另一種方式存在於另一種空間。

連結，從放下姿態開始 這道鴻溝，不是靠更精彩的活動內容、更豪華的硬件就能填補的。它需要的是成年人願意放下「我知道甚麼對你最好」的姿態，轉而問一句：「你已經在做甚麼？我可以怎樣參與進去？」 15至20歲，是人生中最敏感也最有爆發力的階段。他們在尋找榜樣，但拒絕被灌輸；他們渴望被認可，但痛恨被操控。

給教育者、父母與社區領袖的反思 作為教育者、父母、社區機構負責人，我們是否願意承認：年輕人的街頭表演，不是對體制的叛逃，而是對真實表達的渴求？他們在網上分享的影片，不是次文化，而是他們正在創造的主流？ 把握這個機遇，不是叫年輕人回來參加我們的活動。而是我們走出去，坐在他們表演的街頭，聽完一首歌，然後真心地說一句：「你剛才那段結他solo，很有力量。」 那可能是連結的開始。