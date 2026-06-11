被裁員，您準備好未？

上周，本欄以電影《型男飛行日誌》[註1] 為引，發表了兩篇文章，討論了企業裁員時「情理之爭」的兩面：老練的Ryan以人性化溝通安撫被解僱者的尊嚴，年輕的Natalie則企圖以標準化流程與視像會議，追求效益最大化。

裁員從來不是一時之事：給職場達人的終身學習備忘錄 文章刊出後[註2][註3]，不少讀者私下問我：「作為打工仔，我們真正該學的，是Ryan的從容，還是Natalie的效率？」 我的答案，兩者皆不是。 真正值得我們深思的，是另一個更殘酷的問題：當那把裁員的刀落下時，你是否早已察覺風向轉變，讓自己成為了「不會被考慮割走」的人？

理想很豐滿，現實很骨感 人力資源教科書告訴我們，企業面對業務調整，有一系列「循序漸進」的內部調節手段：部門調遷、內部再培訓、自願調職、減工時共享職位……這幅畫面相當理想：企業像一個有機體，能預視需求轉變，提早規劃，溫和地將員工從萎縮的部門移植到增長的領域。 然而，活在2020年代打過工的香港人，大概都會苦笑。 疫情後復常不過兩三年，地緣政治、息口走勢、消費模式徹底改變，加上AI以每月迭代的速度衝擊各行各業：由客服、翻譯、繪圖、編程，甚至連律師樓的初級文件審閱，都已在不知不覺間被取代。企業根本沒有「提早三年規劃」的本錢。當訂單一夜之間消失，當客戶一夜之間轉投AI方案，管理層唯一能做的，就是「止血」。

這個時候，沒有甚麼內部調遷，沒有甚麼再培訓的喘息空間。決策只有一個：誰留？誰走？

僱員的自救修練：成為肌肉，不是賤肉 既然「安穩」已不存在於現代職場字典，我們能做的，就是持續檢查一個核心問題：我現在為公司創造的價值，是否仍然稀缺？ 換個粗鄙但貼地的說法：你是公司的「肌肉」，還是「賤肉」？ 肌肉，是公司賴以發力的核心組織。少了你，業績會跌、客戶會走、項目會卡住。這種人通常具備幾個特質：掌握的技能難以被自動化、對公司營運有獨特深入的了解、能解決非典型的問題。 賤肉，則是純粹因為「歷史緣故」或「人手慣性」而存在的冗餘。這不一定是你能力差，而是你所做的工作，市場上已有更便宜的外判方案，或者AI已能完成八成，或者你所屬的業務本身正在萎縮。

最危險的，不是能力最弱的員工，而是那些沒有意識到環境已變，還在用舊方法做舊事，而且自我感覺良好的人。

審時度勢的三個具體動作 要避免成為被動的犧牲品，我建議每位打工仔，每季做一次「自我價值審計」： ● 追問公司的現金流來自哪裡。不要只埋頭做自己的KPI，要弄清楚公司最賺錢的產品或服務是甚麼，你的崗位與那條賺錢線的距離有多近。距離愈近，愈安全。 ● 第二，主動引入新工具。與其恐懼AI，不如比公司更快擁抱它。如果你能證明「用了某個AI工具之後，團隊效率提升30%」，你不但不會被裁，還會成為推動改革的人。 ● 第三，建立「可轉移的技能組合」。不要把自己的價值只綁定在一間公司、一個系統或一種舊技術上。溝通、談判、項目管理、跨部門協作、批判思考：這些才是AI難以取代的底層能力。

當刀真的要落下時 即使你做得再好，有時也逃不過大勢：整條航線取消，整間分店關閉，整個部門外判。這時候，Ryan的價值才真正浮現。 被裁不是人生的終結，但能否帶着尊嚴與籌碼離開，取決於你過去有沒有持續學習、持續建立人脈、持續儲蓄應急資金。換句話說，「居安思危」不是叫你日日驚慌，而是叫你在順境時，早已為逆境準備好降落傘。 這個時代，沒有鐵飯碗。真正的職場達人，不是從未被裁的人，而是被裁之後，仍然有能力、有信心、有選擇的人。