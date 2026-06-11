德島，日本四國的窗戶。從大阪乘直航巴士只需3小時，從高松機場乘特急電車1小時左右即可抵達。這片地靈人傑的土地得天獨厚，尤以海鮮聞名，被譽為「鮮魚王國」。筆者之前曾有機會特地參觀其鮮魚及蔬果市場，物產種類非常豐富，極具特色。 三大海域孕育多元風味 德島縣北臨瀨戶內海，東靠紀伊水道，南接太平洋，一縣坐擁三片不同海域，堪稱異數。瀨戶內海是真鯛的產卵場；紀伊水道盛產海鰻、烏賊；太平洋沿岸受惠於黑潮，出產鮪魚、鰹魚等高級迴游魚類。

德島海鮮的靈魂在於世界聞名的「鳴門海峽」。急流與漩渦為魚類提供天然「健身訓練」，長期在激流中游弋的「鳴門鯛」肉質緊實、富有嚼勁，脂肪分布恰到好處，被譽為魚中之王一級品。不可錯過的經典名物包括： ·鳴門鯛：最具代表性，以定置網或一本釣捕獲，銷往京阪神高端市場。 ·其他明星：海鰻、障泥烏賊、伊勢龍蝦、鮑魚，以及「海中牛奶」鳴門牡蠣。 ·名配角：酢橘增添清爽風味；鳴門裙帶菜清脆鮮綠，聞名全國。 南部保留「海士」徒手潛水捕撈鮑魚等貝類的傳統；超過180年歷史的蒲鉾老店堅持無添加，專注魚肉本味。當地食堂更常以豪放方式整條烘烤海鮮，大快朵頤。

德島24小時直送海鮮工作坊 想親身體驗這份鮮味？Towngas煤氣烹飪中心將於6月中推出「德島24小時直送海鮮美食」工作坊，現正招生。工作坊以「德島24小時產地直送海鮮」為主題，結合即日鮮味、料理示範、文化分享及選購貼士，讓參加者深入了解日本「鮮魚王國」的魅力，並親身體驗由專業名廚、飲食文化大師尹達剛師傅演繹的五道精緻料理，包括： 1.瀨戶內海鯛魚：講解新鮮度判斷及處理技巧。 2.阿波美雞：德島名物，肉質鮮嫩多汁。 3. 德島名米：炮製鯛魚焗飯，鮮味爆燈。