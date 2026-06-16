我已有醫保同人壽，還要買意外保？

日前代表公司出席一個講座，有嘉賓問我：「公司已有醫保，自己又買咗人壽，仲要買份意外保險？」我當時的回答是：三樣都要。

先講醫療保險。它的功能是實報實銷住院及手術開支，你因意外骨折入院、做手術，醫保會幫你埋單。但出院之後呢？因傷停工的收入損失，醫保是不會賠的。躺在家中無法上班，屋租、水電煤、孩子學費，這些持續的開支，醫保完全幫不上忙。

再講人壽保險。人壽是「身故」才賠償，用意是留愛給家人。但你有沒有想過，若因意外導致永久傷殘，人沒有死，人壽不會觸發賠償，家庭收入卻即時中斷。經濟支柱失去工作能力，家人既要揹起經濟重擔，又要照顧行動不便的傷者，可謂進退兩難。