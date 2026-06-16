我已有醫保同人壽，還要買意外保？

日前代表公司出席一個講座，有嘉賓問我：「公司已有醫保，自己又買咗人壽，仲要買份意外保險？」我當時的回答是：三樣都要。
先講醫療保險。它的功能是實報實銷住院及手術開支，你因意外骨折入院、做手術，醫保會幫你埋單。但出院之後呢？因傷停工的收入損失，醫保是不會賠的。躺在家中無法上班，屋租、水電煤、孩子學費，這些持續的開支，醫保完全幫不上忙。
再講人壽保險。人壽是「身故」才賠償，用意是留愛給家人。但你有沒有想過，若因意外導致永久傷殘，人沒有死，人壽不會觸發賠償，家庭收入卻即時中斷。經濟支柱失去工作能力，家人既要揹起經濟重擔，又要照顧行動不便的傷者，可謂進退兩難。
而個人意外保的保障範圍非常廣泛，涵蓋因意外導致的死亡、傷殘、斷肢與及因意外造成的醫療和康復治療等費用。意外保險的核心，正是填補「傷而不死」的保障真空。它不只包括意外死亡賠償，更關鍵的是「意外傷殘賠償」，按創傷程度獲得一筆過賠付。譬如一家之主投保了100萬意外保額，不幸因交通意外喪失一肢，保單可賠足100萬。這筆現金不限制用途：可用來應付復康治療、改裝家居，或作為未來數年的家庭生活費，讓家人有喘息的空間。意外保更能附加意外醫療保障，既能補貼醫保的墊底費，亦能覆蓋中醫跌打、物理治療等開支，令保障更周全。醫保、人壽、意外保，各司其職。真正的周全安排，不是三揀一，而是用三份保障編織安全網，萬一遇上風浪，你和家人仍可安然度過。