建築與音樂本為靈魂同源的雙生，皆依恃著結構的風骨、抑揚的節奏與巧妙的編排，在無形中款款扣動心弦。正如德國大文豪歌德讚嘆建築為「凝固的音樂」，兩者在光影與聲浪中共同裁剪出安放生活的詩意空間。談及此，歲月裡最傳奇的剪影當屬法籍希臘裔前衛作曲家兼建築師楊尼斯．澤納基斯(Iannis Xenakis 1922-2001)，他在希臘內戰硝煙後憑藉數學與工程學天賦，於1947至1959年間加入了巴黎建築師巨擘勒．柯比意(Le Corbusier)的工作室，以斐波那契(Fibonacci)數列與黃金比例為密碼，在抽象數字深處搭建起通往結構設計與繾綣樂譜的橋樑；他不僅協助深化了柯比意依循斐波那契律動的「模組化」(Modular)比例美學，更轉身將這份空間的間隔邏輯，溫柔地糅進音樂裡拍子的流逝。

這場雙向奔赴的里程碑，便是1958年布魯塞爾世博會的「飛利浦展館」，那超現代的雙曲拋物面如飛鳥振翅，靈感直接流淌自澤氏本人的樂章《轉移》，完美實現了音樂與建築的實體融合——他將建築的數學比例與幾何曲面直接化作音符的起承轉合，而總譜上流動的連續滑音(glissandi)圖形不僅定義了音樂，更反向塑造出展館那抹驚世的外貌藍圖，至今仍是「音樂建築學」最美麗的經典。若落在日常的實踐處，將項目建築師比作樂團指揮，道出兩者皆引領繁複的團隊將創作夢想淬煉成真。無論是伏案的建築師還是交響的指揮家，俱不能單憑一己之手捏塑傑作，而最宏大的才華，恰在於調和多元才能與跨界專業，在無聲的默契中共同譜寫空間與聽覺的完美和鳴。