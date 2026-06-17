《揭密日》外星人後日談 重燃90年代科幻那團火

《火遮眼》與《揭密日》，兩齣2026年的電影，看似風馬牛不相及的兩種類型電影，其實都與90年代的電影有著千絲萬縷的聯繫。它們都試圖用當代的語境和技術，去復興或重新詮釋那個年代的經典類型片。不過它們運作的方式跟方向不一樣：一部是靠純粹的肉體力量和拳拳到肉的動作，復興了90年代港產動作片的hardcore魂；另一部則用深沉的政治驚悚和懷舊風格，尋回90年代科幻片對人類共情和未知事物的探尋精神，而這個探尋精神，正是由史提芬史匹堡而起。

《揭密日》是一部非常典型的老派電影，它瀰漫著濃郁的90年代科幻大片和陰謀驚悚片的氣息。史提芬史匹堡繼《第三類接觸》、《E.T.外星人》之後，時隔數十年又一外星題材力作，《揭密日》在內核上被視為這些經典科幻作品的精神續作。以前跟朋友經常開一個玩笑，就是「到底史匹堡跟外星人有甚麼關係？」當再推論下去，便會得出「史匹堡親眼見過外星人」以至「史匹堡就是外星人」的搞笑結論。

看完《揭密日》之後就不斷思考：「為甚麼特朗普在電影上映之前公開了那些檔案？」接著又想：「為甚麼史匹堡要拍這部電影？」思考這個問題的趣味性，可能比電影本身還要高，最後得出兩個可能性與一個結論：第一個可能是，史匹堡就是片中那個被外星人綁架的小孩；第二個更有可能的是，史匹堡本身就是外星人，而結論只有一個：之前那部《法貝爾曼》說是自傳，其實是騙人的，這部才是真正的史匹堡自傳！之前拍《法貝爾曼》只是煙幕，就像以前美國政府不告訴我們外星人跟牛奶一樣是假的，讓我們以為一切都只是張達明穿著皮衣假扮的。

《法貝爾曼》只是煙幕 《揭密日》才是自傳

《揭密日》在外星科幻的基礎上，融合了90年代盛行的陰謀驚悚片的元素，整齣電影擁有非常熟悉的九十年代荷李活大片氛圍，再說白一點就是非常史匹堡式的老派外星人電影。電影採用了傳統的線性敘事，並重新探討了信任與共情這些宏大的主題，與如今快節奏的電影相比顯得特別老派。你會感受到濃濃的史匹堡90年代痕跡，無論在拍攝手法還是故事推進上都是如此。這是屬於我們這一代的老電影節奏與氛圍，並非不好，但千萬不要抱著看科幻片的心態去看，因為這部電影的重點不在於讓你看到甚麼科幻新點子。要論創新，《三體》甚至《流浪地球》都厲害太多，甚至隨便找一部如《DAN DA DAN》的日本動畫，裡面的點子也可能更豐富有趣。《揭密日》的意圖不在於此，史匹堡有其他訊息想傳達給大家：如果《第三類接觸》跟《E.T.外星人》是告訴大家外星人是真實存在的話，那《揭密日》就是要讓大家思考「外星人存在後，我們應該如何與他們相處共存？」





與其單純說「相似」，不如說這兩齣電影更準確地代表了「復興」與「傳承」。《火遮眼》以當代製作水準和技術，在全球範圍內為沉寂多年的香港經典hardcore動作片市場點燃了新火種，是一次充滿力量的動作片復興；而《揭密日》則由經驗豐富的老導演執掌，史提芬史匹堡以其成熟的敘事和深邃的哲學思考，重訪90年代科幻大片的黃金特質，是一次溫故知新的外星傳承。