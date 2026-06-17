迫與不迫之間的平衡點

自從學會了接納自己的不完美，不再為無數次的「做不到」而過度自責後，我開始重新思考教養路上的一個大難題——「迫與不迫之間」。
作為父母，我們經常不自覺地把那套「別人覺得好」的目標套用在孩子身上。我們總是期盼他們能夠自動自覺溫習、才藝出眾、情緒穩定。當孩子達不到這些期望時，我們往往會感到焦慮，急躁地想要「幫助」他們，甚至忍不住說出打擊孩子自信與自尊的話。
自問作為成年人，也無法百分百完成自己的目標，面對減肥、早睡早起都會半途而廢，又怎能要求一個還在摸索世界的孩子為目標而努力衝刺？面對逐漸長大、開始有自己主見的孩子，過分逼迫只會令他們反抗，破壞親子關係；但如果完全放任呢？又可能會讓他們失去成長的機會。
其實，在「迫」與「不迫」之間，有一個平衡點，叫做同理心。
當孩子未能做到時，我們不妨像寬待自己一樣，多給他們一個機會。不要以別人的標準去逼迫孩子，試著花時間陪他們找出內心真正想做的事，而不是盲目追求社會眼中的優秀。真正令孩子成長的動力，是孩子發自內心的熱情與求知慾，而不是父母能夠逼出來的。
當孩子又再一次停滯不前時，試著不再責備。告訴他：「沒關係，我們都有做不到的時候，這一次做不好，我們就給自己多一次機會，下次再試試看。」在迫與不迫之間留一點白，與他們一起慢慢成長。