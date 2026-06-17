迫與不迫之間的平衡點

自從學會了接納自己的不完美，不再為無數次的「做不到」而過度自責後，我開始重新思考教養路上的一個大難題——「迫與不迫之間」。

作為父母，我們經常不自覺地把那套「別人覺得好」的目標套用在孩子身上。我們總是期盼他們能夠自動自覺溫習、才藝出眾、情緒穩定。當孩子達不到這些期望時，我們往往會感到焦慮，急躁地想要「幫助」他們，甚至忍不住說出打擊孩子自信與自尊的話。

自問作為成年人，也無法百分百完成自己的目標，面對減肥、早睡早起都會半途而廢，又怎能要求一個還在摸索世界的孩子為目標而努力衝刺？面對逐漸長大、開始有自己主見的孩子，過分逼迫只會令他們反抗，破壞親子關係；但如果完全放任呢？又可能會讓他們失去成長的機會。