當信任進入「零時」——吉隆坡國際公關大會的啟示

今年6月，我出席了吉隆坡國際公關大會(KLIP 8)。走進會場，主題牆上「零時：信任危機——人工智能驅動中的公關」幾個大字，便點明了這場盛會的核心主題。這不僅是一場行業聚會，更是一次對當代公關命脈的集體叩問。

大會匯聚了來自東盟各國超過28位演講嘉賓，以及逾300名與會者，場面熱絡。我很高興能與來自澳紐、泰國、韓國、馬拉、印尼等地的講者同台，就「AI數位混亂時代如何處理危機」分享實戰經驗與觀察。

AI的滲透，讓資訊傳播的速度與廣度達到了前所未有的程度，但同時也將公關從業者推向了「信任懸崖」的邊緣。虛假資訊、深度偽造、演算法偏見——這些不再只是科幻小說的情節，而是每天必須面對的現實。會上，專家們反覆強調，當公眾對資訊來源的戒心日益高漲，公關的角色必須從單純的「訊息發送者」，轉型為「信任建築師」。危機處理的關鍵，已不在於能否快速回應，而在於能否在混亂中堅守透明與真誠，重建那道被數位洪流沖刷的信任橋樑。