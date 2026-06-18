當信任進入「零時」——吉隆坡國際公關大會的啟示

今年6月，我出席了吉隆坡國際公關大會(KLIP 8)。走進會場，主題牆上「零時：信任危機——人工智能驅動中的公關」幾個大字，便點明了這場盛會的核心主題。這不僅是一場行業聚會，更是一次對當代公關命脈的集體叩問。
大會匯聚了來自東盟各國超過28位演講嘉賓，以及逾300名與會者，場面熱絡。我很高興能與來自澳紐、泰國、韓國、馬拉、印尼等地的講者同台，就「AI數位混亂時代如何處理危機」分享實戰經驗與觀察。
AI的滲透，讓資訊傳播的速度與廣度達到了前所未有的程度，但同時也將公關從業者推向了「信任懸崖」的邊緣。虛假資訊、深度偽造、演算法偏見——這些不再只是科幻小說的情節，而是每天必須面對的現實。會上，專家們反覆強調，當公眾對資訊來源的戒心日益高漲，公關的角色必須從單純的「訊息發送者」，轉型為「信任建築師」。危機處理的關鍵，已不在於能否快速回應，而在於能否在混亂中堅守透明與真誠，重建那道被數位洪流沖刷的信任橋樑。
除了知識的激盪，這次會議更珍貴的，是各國與會者之間的互動交流。來自學界與業界的代表，在茶敘與工作坊中坦誠討論，分享了各自面對數位衝擊的本土應對策略。這些跨文化的對話，不僅拓寬了視野，也讓我深刻體會到，信任危機雖是全球共通的挑戰，但回應的方式卻必須紮根於各地的社會脈絡。
KLIP 8不只是一個會議，它更像是一個警示與指引。它提醒我們，在AI驅動的浪潮中，公關的終極價值不在於操控輿論，而在於守護關係。當時間來到「零時」，我們需要的不是更聰明的演算法，而是更堅定的人性判斷。
這次吉隆坡之行，收穫滿滿。期待明年再會，也期待在數位迷霧中，我們都能找到那條通往信任的清晰路徑。